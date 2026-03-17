هل تستطيع شركة إنفيديا تحقيق إيرادات بقيمة تريليون دولار؟ أهداف الشركة الطموحة في عصر الذكاء الاصطناعي

خلال مؤتمر GTC 2026 الأخير، أثبتت Nvidia مجددًا ريادتها في مجالها. فقد رفعت سقف طموحاتها، التي كانت قد وضعتها لنفسها سابقًا، بتوقعاتها الطموحة بتحقيق تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027، مما دفع المستثمرين فورًا إلى التساؤل عن جدوى هذا الهدف. هل هو مجرد وعدٍ فارغ، أم إعلانٌ جريء يُحدد مسار سوق الذكاء الاصطناعي بأكمله؟

للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الأرقام شبه مستحيلة التحقيق. بافتراض توزيع التريليون على عامين، فإن هذا يعادل حوالي 500 مليار دولار سنويًا، أو 125 مليار دولار كإيرادات ربع سنوية. للمقارنة، حققت Nvidia في الربع الأخير إيرادات بلغت حوالي 70 مليار دولار، وهي نتيجة ممتازة فاقت توقعات المحللين، لكنها لم تصل إلى حاجز المئة مليار دولار الرمزي. ووفقًا لتوقعات سابقة، كان من المتوقع أن تصل الشركة إلى هذا الإنجاز بحلول نهاية هذا العام فقط في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا، مما يُبرز حجم التحدي الذي وضعته Nvidia لنفسها.

مع ذلك، لا يعني هذا أن شركة إنفيديا قد وعدت بشيء مستحيل. فقد أصبحت الشركة عنصرًا أساسيًا في بنية الذكاء الاصطناعي التي تُشغّل أكبر النماذج ومراكز البيانات. ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة وتوسيع مراكز البيانات كميات هائلة من أحدث الرقاقات، سواء من إنفيديا أو منافسيها، مما يُحفّز الطلب المرتفع ويدعم نمو الإيرادات المتوقع. تُقدّم رقاقات إنفيديا، وخاصةً من جيلَي بلاكويل وفيرا روبين، أداءً وقابليةً للتوسع لا يزال المنافسون عاجزين عن مجاراتها. هذه الميزة التقنية تُمكّن الشركة ليس فقط من تحديد الأسعار، بل أيضًا من جذب العملاء رغم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، تُخطط شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى لإنفاق ما يقارب 650 مليار دولار هذا العام على النفقات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مراكز البيانات والأجهزة والبنية التحتية. إذا استمرت هذه الاستثمارات عند مستويات عالية، فإن لدى إنفيديا فرصة حقيقية لتحقيق هدفها المتوقع من الإيرادات البالغ تريليون دولار، خاصةً وأن رقاقاتها قد تكون متفوقة جيلًا على المنافسة، مما يُوفر ميزة أداء يصعب على الآخرين محاكاتها.

بالطبع، لا شيء مؤكد. تشمل عوامل الخطر الرئيسية وتيرة الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، والمنافسة من مصنعي الرقائق الغربيين وشركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تقدم بدائل أرخص، بالإضافة إلى متغيرات الاقتصاد الكلي مثل تكاليف الطاقة، والتي قد تؤثر على نمو مراكز البيانات. على الرغم من هذه المخاطر، تشير مؤشرات السوق الحالية إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تستطيع تحمل تباطؤ الاستثمار، إذ لا يسمح التنافس على الهيمنة التكنولوجية بالتوقف، وأي تأخير قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية. علاوة على ذلك، يجب أخذ المنافسة المتزايدة من الصين والشركات الصينية، التي تراقب الأسواق العالمية عن كثب، في الحسبان.

إذن، هل توقعات Nvidia مجرد رؤية، أم أنها تعكس استراتيجية لتكون لاعباً رئيسياً في منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها؟ إلى جانب بيع الرقائق، تعمل الشركة على تطوير البرمجيات، وأدوات تدريب النماذج، ومنصات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز ولاء العملاء ويقلل من خطر انتقالهم إلى المنافسين. عملياً، تضع Nvidia معياراً تاريخياً يبدو بعيد المنال بالنسبة للعديد من الشركات، ولكن بالنسبة لها، مع استثمارات كافية من العملاء، وميزة تكنولوجية، وتسويق فعال، فإن ذلك ليس مستحيلاً.

مرة أخرى، تُثبت الشركة أنها تضع معاييرها الخاصة في صناعة الذكاء الاصطناعي. يُعدّ تحقيق إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027 هدفًا طموحًا للغاية، ولكنه قابل للتحقيق إذا حافظت شركات التكنولوجيا الكبرى على مستويات عالية من الإنفاق الرأسمالي. لا تقتصر شركة Nvidia على بيع الرقائق فحسب، بل تُنشئ منظومة متكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يرفع من صعوبة دخول المنافسين إلى السوق. صحيح أن هناك مخاطر، إلا أن استراتيجية الشركة ومكانتها في السوق تُشيران إلى أن هدف الإيرادات البالغ تريليون دولار قد يصبح حقيقة واقعة، وليس مجرد تصريح طموح. ترفع Nvidia سقف التوقعات، وهي قادرة على تحقيقه، بينما يترقب السوق تحوّل الشركة بثبات إلى ركيزة أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.