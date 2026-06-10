هل الطعام أفضل من التكنولوجيا؟ كراكر باريل ترتفع بنسبة 32% بعد تحقيق أرباح قياسية في الربع الثالث 🍳 📈

شهد سهم سلسلة مطاعم كراكر باريل أولد كانتري ستور (CBRL.US) ارتفاعًا قياسيًا بأكثر من 32% خلال تداولات الصباح، مسجلًا أعلى مستوى له عند 48.20 دولارًا (مرتفعًا حاليًا بنحو 25%). ويأتي هذا الارتفاع الكبير عقب تقرير أرباح الربع الثالث من السنة المالية 2026، والذي تجاوز توقعات وول ستريت بشكل ملحوظ على صعيد الإيرادات والأرباح. وعلى الرغم من تراجع الأسواق بشكل عام، تمكنت سلسلة المطاعم من تحويل خسارة متوقعة للسهم الواحد إلى ربح قوي، ورفعت توقعاتها للأرباح السنوية بشكل كبير.

أبرز المؤشرات المالية وتعديلات التوقعات

تجاوز كبير في الأرباح: بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.29 دولارًا، متجاوزة بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 0.42 دولارًا.

تفوق في الإيرادات: حققت الشركة إيرادات بلغت 797.4 مليون دولار خلال الربع، متجاوزة التوقعات التي كانت تبلغ 777 مليون دولار.

توقعات محسّنة: رفعت الإدارة توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026 إلى ما بين 3.27 و3.30 مليار دولار، ورفعت توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 120 و125 مليون دولار (مقارنةً بتوقعات سابقة تراوحت بين 85 و100 مليون دولار).

تحسين هوامش الربح: تم تخفيض توقعات التضخم في أسعار السلع الأساسية إلى ما يقارب 2%، بينما تسير عملية إعادة هيكلة الشركة وفق الخطة الموضوعة لتحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 20 و25 مليون دولار.

انتعاش قوي وتحدي السوق

كان الارتفاع الكبير في سعر السهم مدفوعًا بالكامل بأداء الشركة، في ظل بيئة اقتصادية كلية قاتمة شهدت انخفاضًا بنسبة 0.5% تقريبًا في مؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك. وتعززت ثقة المستثمرين برفع ويلز فارجو تصنيف السهم إلى "زيادة الوزن" (مع رفع السعر المستهدف إلى 50 دولارًا) وإعلان توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار.

وأرجعت الرئيسة التنفيذية، جولي ماسينو، هذا الزخم إلى المبادرات التشغيلية. ولأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، تفوقت مبيعات التجزئة على مبيعات المطاعم. كما شهدت مؤشرات رضا العملاء تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك زيادة بنسبة 4% في تقييمات جوجل، في حين ساهمت تسوية دعوى قضائية بقيمة 47.4 مليون دولار وبرنامج ولاء يقترب من 12 مليون عضو في تحقيق نتائج إيجابية للغاية للعلامة التجارية خلال الربع الأخير.

هل يستغل السهم تحولًا في القطاع؟

كراكر باريل هي سلسلة مطاعم ومتاجر تجزئة تشتهر بتجربة تناول الطعام الريفية ومتاجر الهدايا الملحقة بها. تحقق الشركة إيراداتها من الأطعمة الجنوبية الشهية، بما في ذلك وجبات الإفطار والوجبات العائلية، إلى جانب مبيعات ديكورات المنزل والملابس والألعاب والمنتجات الموسمية في متاجرها. وقد حققت الشركة أرباحًا قوية في ظل بيئة سوقية هادئة عمومًا، مما دعم أيضًا تحولًا أوسع في القطاع من أسهم شركات التكنولوجيا باهظة الثمن وعالية المخاطر نحو شركات استهلاكية تقليدية أكثر، وهو ما قد يوفر دفعة إضافية للسهم.

CBRL.US (W1)

يُظهر سهم كراكر باريل انعكاسًا صعوديًا قويًا. فقد ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 10 و50 فترة، ليختبر المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 فترة (الخط البنفسجي الداكن) قرب 45.16 دولارًا. ويتجاوز هذا الاختراق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% (41.36 دولارًا) ويقترب من مستوى 50% (45.26 دولارًا). في غضون ذلك، ارتفع مؤشر القوة النسبية (14) إلى 69.7، مما يشير إلى زخم صعودي قوي يقترب من منطقة ذروة الشراء.

المصدر: xStation5