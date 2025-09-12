هل تتراجع شركة Nvidia عن دعم الحوسبة السحابية ضد AWS؟

تستعد شركة إنفيديا (NVDA.US) لتقليص جهودها لتطوير خدمة DGX Cloud، والتي كانت تهدف إلى منافسة خدمات أمازون ويب. ووفقًا لتقارير موقع The Information، تُقلل الشركة من تركيزها على استقطاب عملاء قطاع الأعمال لهذا المشروع. تُخفف هذه المعلومات من الضغط التنافسي المحتمل على أمازون ويب، التي لا تزال الشركة الرائدة في سوق البنية التحتية السحابية. وبالنسبة للمستثمرين، يعني هذا أن مكانة أمازون (AMZN.US) في قطاع خدمات السحابة تزداد قوة. ونتيجةً لذلك، قد ترتفع أسهم أمازون، حيث يُفسر السوق تراجع جهود إنفيديا على أنه ميزة للشركة الرائدة في هذا القطاع.

ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 0.5% قبل افتتاح السوق، في حين ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 0.1%.



