شركة كونستليشن إنرجي وجزيرة ثري مايل - الماضي والمستقبل النووي

حصلت شركة كونستليشن إنرجي، إحدى شركات تشغيل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية، على موافقة وتمويل بقيمة مليار دولار لإعادة تشغيل إحدى محطات الطاقة النووية المغلقة. وعقب هذا الخبر، ارتفعت قيمة الشركة بأكثر من 5%.

يواجه الأمريكيون أزمة طاقة وشيكة بشكل متزايد، وتتخذ واشنطن إجراءات متسارعة لمنع الزيادات الحادة في أسعار الطاقة أو حتى انقطاع الإمدادات.

تبني شركات التكنولوجيا العملاقة المزيد من مراكز البيانات على نطاق ووتيرة غير مسبوقين، والطلب على الطاقة غير مسبوق أيضًا. وتحذر مراكز الأبحاث وشركات الاستثمار والمؤسسات الحكومية من نمو في الطلب يتجاوز 10% نتيجةً لبناء مراكز البيانات فقط. كما سيزداد الطلب بشكل كبير بسبب كهربة المركبات والحاجة المتزايدة للتبريد والتدفئة، مدفوعةً بتغيرات المناخ المستمرة.

من المتوقع أن تشهد منطقتا نيو إنجلاند وتكساس أكبر عجز في الطاقة، حيث تقع محطة الطاقة "ثري مايل آيلاند" سيئة السمعة بالقرب من نيو إنجلاند. وقد اشتهرت هذه المحطة بكونها مركز أكبر كارثة نووية في تاريخ الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تبدأ محطة الطاقة هذه قريبًا في إنتاج الطاقة مجددًا. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من تمويل إعادة تشغيل المحطة من قِبل الحكومة، إلا أن جميع الطاقة ستُخصص مباشرةً لمراكز بيانات مايكروسوفت.

تشير الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى استنتاجات مُحددة. أحدها هو أن الإدارة وصانعي القرار بدأوا يُدركون أنه بدون كهرباء رخيصة، من المستحيل الفوز في منافسة الصين، وأن السبيل الحقيقي الوحيد لمعالجة النقص المتزايد هو الطاقة النووية.

ينعكس هذا الشعور في تقييمات الشركات. حيث يُسجل مُشغلو محطات الطاقة، ومُصنّعو المكونات، وحتى شركات التعدين، نموًا مزدوجًا هذا العام فقط:

Cameco (CCJ.US) - نمو سنوي بنسبة 64%

BWX Technologies (BWXT.US) - نمو سنوي بنسبة 58%

GE Vernova (GEV.US) - نمو سنوي بنسبة 77%

Constellation Energy - CEG.US (D1)

المصدر: xStation5