هل يؤكد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقف المزيد من التيسير النقدي؟ 🔎

من المرجح أن يُظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم (28-29 أكتوبر) حذرًا متزايدًا بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، إلا أن السجل قد يكشف أن العديد من المشاركين رأوا فائدة في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير - مقارنةً بـ "قلة" في سبتمبر. خلال التصويت، أيد ميران فقط خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، بينما صوّت شميد لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

كان باول قد أشار بالفعل إلى "عدد متزايد" من المؤيدين لتعليق مؤقت، وقد عززت التصريحات الأخيرة من صانعي السياسات هذا الرأي. على الرغم من ذلك، لا يزال بعض الأعضاء يدعمون خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل يومي 9 و10 ديسمبر، وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس اتخاذ مثل هذا القرار. يركز صانعو السياسات الآن على مخاطر سوق العمل أكثر من أي تحول ملموس في اتجاهات التضخم. في هذا السياق، ستكون بيانات الوظائف غير الزراعية المتأخرة - المتوقعة يومي الخميس والجمعة (أرقام سبتمبر) - حاسمة.

ستكون سياسة الميزانية العمومية أحد المواضيع الرئيسية. في الأول من ديسمبر، سيُوقف الاحتياطي الفيدرالي برنامج التشديد الكمي. لذلك، ستبحث الأسواق عن مؤشرات على الموعد الدقيق لبدء عمليات شراء إدارة الاحتياطيات. ومن المرجح أن يشمل ذلك شراء سندات الخزانة في الربع الأول من عام 2026.

يُجري السوق تقييمًا حذرًا قبل صدور المحضر. ومع ذلك، يُرجّح أن يكون تحرك الأسعار اليوم مدفوعًا بشكل أكبر بإعلان أرباح شركة إنفيديا المذكور أعلاه وتأخر تقرير سوق العمل. وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.21% ليصل إلى 4,116 دولارًا أمريكيًا للأونصة.