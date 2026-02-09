اقرأ أكثر
٩:٥٧ م · ٩ فبراير ٢٠٢٦

هل يدخل السوق الأمريكي مرحلة تصحيح؟

Milad Azar
أهم النقاط
-
-
  • هل يواجه سوق الفضة نقصًا حقيقيًا في المعروض أم مجرد موجة مضاربات؟
  • كيف تؤثر تحركات وول ستريت على شهية المخاطرة والسيولة عالميًا؟
  • إلى أي مدى يمكن لتحركاتMicroStrategy والبيتكوين أن تضيف ضغوطًا أو تقلبات على الأسواق؟
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي
١١ فبراير ٢٠٢٦, ٦:٥٠ م

الولايات المتحدة: هل تشير الأرقام القياسية للرواتب إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة؟
١١ فبراير ٢٠٢٦, ٥:١٦ م

ملخص السوق: ارتفاع أسعار النفط وسط التوترات الأمريكية الإيرانية 📈 مؤشرات أوروبية هادئة قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية
١٠ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٥٤ م

ملخص اليوم: بيانات أمريكية ضعيفة تُؤدي إلى انخفاض الأسواق، والمعادن الثمينة تتعرض لضغوط مجدداً!
١٠ فبراير ٢٠٢٦, ٧:١٥ م

الولايات المتحدة: ارتفاع وول ستريت رغم ضعف مبيعات التجزئة
