مؤشر US2000 يقترب من مستويات قياسية 🗽 ماذا تُظهر بيانات NFIB؟

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 (US2000)، الذي يضم الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة، بشكل طفيف اليوم، إلا أن العقد لا يزال أقل بنحو 50 نقطة من أعلى مستوى له على الإطلاق. وجاءت بيانات الشركات الصغيرة (الأصغر بكثير من الشركات المشمولة في مؤشر راسل 2000) أضعف قليلاً من المتوقع، ولا تزال دون متوسط ​​المؤشر على مدى 52 عامًا (98). يُعد هذا المؤشر مقياسًا هامًا للاقتصاد الأمريكي المحلي، إذ يرصد وضع الشركات الصغيرة، التي غالبًا ما تكون مملوكة لعائلات، والتي تُشكل حوالي 40% من إجمالي العمالة في الولايات المتحدة.

مكونات المؤشر: من بين 10 مكونات، ارتفعت 3 مكونات وانخفضت 7، مما يُشير إلى تباين في توجهات السوق.

أكبر تحرك: كان حجم المبيعات الحقيقي المتوقع هو المكون الوحيد الذي شهد تغييرًا ملحوظًا، حيث ارتفع بمقدار 6 نقاط.

مؤشر عدم اليقين: ارتفع بمقدار 7 نقاط شهريًا ليصل إلى 91، مما يُشير إلى تزايد التردد بين الشركات الصغيرة.

السبب الرئيسي لارتفاع مستوى عدم اليقين: أفاد عدد أكبر من أصحاب الأعمال بأنهم غير متأكدين مما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا لتوسيع أعمالهم.

تعليق الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة: على الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الشركات الصغيرة "تنتظر نموًا اقتصاديًا ملحوظًا"، مع أن عددًا أكبر من أصحاب الأعمال أفادوا بتحسن ظروف العمل ويتوقعون زيادة في المبيعات.

خلاصة مؤشر التوظيف: يبدو وضع سوق العمل متوازنًا، حيث يزيد المؤشر بنحو 1.5 نقطة عن متوسطه التاريخي (101.6 مقابل 100).

المصدر: xStation5