هل يشهد سوق الكاكاو انخفاضًا؟ 📉 ضعف عمليات الطحن الأوروبية ووفرة المحاصيل الأفريقية هي التي تدفع الأسعار

بعد الارتفاعات القوية التي شهدها عامي 2024 و2025، بات ازدهار الكاكاو ذكرى بعيدة، إذ يعاني السوق من انخفاض حاد منذ أشهر. وانخفضت أسعار العقود الآجلة للكاكاو اليوم إلى ما دون 5000 دولار للطن، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ 26 نوفمبر، متأثرةً بضعف مؤشرات الطلب وتحسن توقعات العرض في غرب أفريقيا.

ما الذي يدفع أسعار الكاكاو إلى الانخفاض؟

انخفضت كميات الكاكاو المطحونة في أوروبا بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2025، بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 304,470 طنًا. وكان هذا الانخفاض السادس على التوالي، وهو أسوأ بكثير من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 2.9%. ولا تزال أوروبا أكبر سوق للكاكاو في العالم، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا للاستهلاك العالمي.

ومن المتوقع أن تنخفض كميات الكاكاو المطحونة في آسيا في الربع الأخير من العام بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات. ويتعرض قطاع التصنيع لضغوط عالمية، مما يسلط الضوء على تراجع الطلب والتحديات التي تواجه سوق الشوكولاتة مع تباطؤ عمليات الشراء.

يُساهم ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى لجوء المُصدّرين والمنتجين إلى استخدام الارتفاعات السعرية السابقة للتحوّط من العرض عبر مراكز البيع، في الضغط على الطلب على العقود الآجلة.

وتُضيف الظروف الزراعية المواتية في غرب أفريقيا مزيدًا من الضغط الهبوطي. فقد صرّحت مجموعة "تروبيكال جنرال إنفستمنتس" يوم الجمعة الماضي بأنّ الأحوال الجوية المواتية ستُساهم في رفع إنتاج الكاكاو في شهري فبراير ومارس في ساحل العاج وغانا. ويُفيد المزارعون بوجود قرون أكبر حجمًا وأكثر صحةً من العام الماضي.

وأشارت شركة "مونديليز" إلى أنّ عدد قرون الكاكاو في غرب أفريقيا يزيد بنسبة 7% عن متوسط ​​الخمس سنوات، وهو "أعلى بكثير" من الموسم الماضي. وفي الوقت نفسه، بدأ موسم حصاد المحصول الرئيسي في ساحل العاج، وسط تفاؤل المزارعين بشأن الجودة.

وكانت المخزونات المحدودة عاملًا إيجابيًا مُستمرًا، لكن الوضع بدأ يستقر: فقد انخفضت مخزونات الكاكاو التي تُراقبها بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ) في الموانئ الأمريكية في 26 ديسمبر إلى أدنى مستوى لها في 9.75 شهرًا، حيث بلغت 1,626,105 أكياس، لكنها انتعشت منذ ذلك الحين إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، حيث بلغت 1,660,515 أكياس.

من الجدير بالذكر أيضًا أن البرلمان الأوروبي أقرّ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني تأجيلًا لمدة عام واحد للقواعد التي تقيّد واردات الكاكاو المرتبطة بمخاطر إزالة الغابات. وتهدف لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن واردات الكاكاو ( EUDR ) إلى الحدّ من إزالة الغابات المرتبطة بسلع أساسية مثل فول الصويا والكاكاو، ما يعني أن الواردات ستظلّ غير مقيّدة إلى حدّ كبير في هذا المجال حتى عام 2026.

ما الذي قد يدعم الأسعار؟

لا يجد الكاكاو حاليًا سوى دعم محدود من مؤشرات انخفاض الشحنات القادمة من ساحل العاج، أكبر منتج في العالم. فقد سلّم المزارعون 1.073 مليون طن متري إلى الموانئ هذا الموسم (من 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى 4 يناير/كانون الثاني)، وهو ما يزال أقل بنسبة 3.3% عن 1.11 مليون طن متري في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير تقديرات شركة "بيك تريدينج ريسيرش" إلى أن إعادة ترجيح مؤشر السلع الأساسية السنوي قد يؤدي إلى شراء ما يقارب 37 ألف عقد آجل للكاكاو، أي ما يعادل نحو 31% من إجمالي العقود المفتوحة لخيارات الكاكاو، ما قد يُسهم في دعم الأسعار عند مستوياتها الحالية.

من المقرر أيضاً إضافة الكاكاو إلى مؤشر بلومبيرغ للسلع ( BCOM ) هذا الشهر. ووفقاً لتقديرات سيتي غروب، قد يجذب هذا الإدراج استثمارات تصل إلى ملياري دولار في عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك.

الكاكاو (D1)

المصدر: xStation5