حريق في مصنع فوكس بينبع يوقف الإنتاج.. والشركة تعتمد خططًا بديلة لضمان الإمدادات

أوقفت شركة "فوكس" الألمانية، المتخصصة في إنتاج زيوت التشحيم، عمليات التصنيع في منشأة مشروعها المشترك بمدينة ينبع الصناعية في السعودية، بعد تعرض المصنع لحريق تسبب في أضرار كبيرة بمرافق الإنتاج والتعبئة. وأكدت الشركة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الموظفين، فيما بدأت تنفيذ خطط بديلة لضمان استمرار تلبية احتياجات العملاء إلى حين إعادة تشغيل المنشأة.

تعليق الإنتاج بعد أضرار واسعة

أوضحت الشركة أن الحريق الذي وقع في 25 يوليو 2026 ألحق أضرارًا جسيمة بمنشآت الإنتاج والتعبئة التابعة لشركة الحمراني فوكس للبترول السعودية، وهي مشروع مشترك يجمع بين مجموعة الحمراني السعودية وشركة فوكس الألمانية.

وبسبب حجم الأضرار، تقرر تعليق جميع عمليات الإنتاج حتى إشعار آخر، مع التركيز في المرحلة الحالية على توفير المنتجات عبر منشآت ومصادر بديلة، بهدف الحد من تأثير توقف المصنع على الأسواق المحلية والعملاء الإقليميين.

كما باشرت الشركة إعداد خطة لإعادة بناء المنشأة المتضررة، دون الإعلان حتى الآن عن موعد استئناف التشغيل أو حجم الخسائر المالية الناتجة عن الحريق.

استمرار التوريد رغم توقف المصنع

أكدت الشركة أن أولويتها الحالية تتمثل في الحفاظ على استقرار سلسلة الإمداد وضمان استمرار تزويد العملاء بزيوت التشحيم من خلال شبكة مصانعها الأخرى وترتيبات لوجستية بديلة.

ولم تكشف "فوكس" عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، كما لم توضح ما إذا كان الحادث سيؤثر على العقود الحالية أو مواعيد التسليم، إلا أن اعتمادها على مصادر إنتاج بديلة يعكس سعيها إلى تقليل أي اضطرابات في عمليات التوريد.

أهمية مصنع ينبع في عمليات الشركة

تمتلك شركة فوكس حصة تبلغ 32% في شركة الحمراني فوكس للبترول السعودية، بينما ساهم المشروع المشترك بنحو 1.5% من الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال عام 2025.

ورغم أن التأثير المالي المباشر على نتائج المجموعة العالمية قد يكون محدودًا، فإن توقف المصنع يمثل تحديًا تشغيليًا داخل السوق السعودية، نظرًا لدوره في إنتاج وتعبئة زيوت التشحيم وتوزيعها على الأسواق المحلية والإقليمية.

ويمتد التعاون بين "فوكس" ومجموعة الحمراني لأكثر من 25 عامًا، وتُعد منشأة ينبع من أكبر مصانع زيوت المحركات في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت عام 2017 تحديثًا شاملاً رفع طاقتها الإنتاجية من 70 ألف طن إلى 100 ألف طن سنويًا.

لماذا تحظى منشأة ينبع بأهمية استراتيجية؟

يقع المصنع داخل مدينة ينبع الصناعية، التي تعد أحد أبرز مراكز الصناعات البتروكيماوية والتكرير في المملكة، ويمنحه موقعه على ساحل البحر الأحمر ميزة لوجستية مهمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتسهيل عمليات التصدير.

وتستخدم منتجات زيوت التشحيم في قطاعات حيوية تشمل السيارات، والنقل، والصناعة، والطاقة، والتعدين، ما يجعل استمرارية الإمدادات أمرًا بالغ الأهمية للعديد من الشركات التي تعتمد على مواصفات فنية متخصصة.

وفي حال استمرار توقف المصنع لفترة طويلة، قد تلجأ الأسواق إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج من مصانع أخرى أو الواردات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وإطالة فترات التوريد.

الواقعة تتزامن مع نتائج مالية قوية

يأتي الحريق في وقت أعلنت فيه فوكس تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 2.003 مليار يورو، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 24% إلى 260 مليون يورو، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 24% ليبلغ 178 مليون يورو.

ورفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية خلال العام إلى ما بين 460 و480 مليون يورو، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والخدمات اللوجستية.

خطط لإعادة التشغيل وتأمين احتياجات العملاء

تركز الشركة خلال المرحلة المقبلة على تقييم حجم الأضرار ووضع جدول زمني لإعادة بناء المصنع واستئناف الإنتاج، بالتوازي مع مواصلة توفير احتياجات العملاء من خلال مصانعها الأخرى وشبكة مورديها العالمية.

ويُنظر إلى سرعة تنفيذ هذه الخطط باعتبارها عاملًا رئيسيًا في الحد من تأثير توقف منشأة ينبع، والحفاظ على استقرار إمدادات زيوت التشحيم في السوق السعودية والأسواق الإقليمية.