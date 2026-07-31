أدنوك توسع أسطولها البحري بشراء ناقلات نفط عملاقة وسط اضطرابات البحر الأحمر ومضيق هرمز

في خطوة استراتيجية تعكس التحولات المتسارعة في سوق الطاقة العالمي، أقدمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على توسيع أسطولها البحري من خلال الاستحواذ على خمس ناقلات نفط خام عملاقة بقيمة تقارب 590 مليون دولار، في وقت تشهد فيه حركة الشحن البحري اضطرابات متزايدة بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

تأتي هذه الصفقة ضمن توجه أوسع تتبناه شركات الطاقة الكبرى لتعزيز سيطرتها على سلسلة الإمداد، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على شركات النقل الخارجية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بسبب التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على أهم الممرات البحرية العالمية.

تفاصيل صفقة أدنوك لشراء ناقلات النفط الجديدة

بحسب مصادر نقلتها وكالة رويترز، قامت أدنوك بشراء خمس ناقلات نفط خام عملاقة من شركة "فرنتلاين" المتخصصة في قطاع النقل البحري. وتشمل الصفقة ناقلتين تم بناؤهما عام 2012، بلغت قيمة كل منهما نحو 115 مليون دولار، إضافة إلى ثلاث ناقلات أخرى تم تصنيعها عام 2015 بقيمة تقدر بحوالي 120 مليون دولار لكل ناقلة.

يمثل امتلاك هذه الناقلات إضافة مهمة إلى قدرات أدنوك اللوجستية، حيث توفر الناقلات العملاقة قدرة كبيرة على نقل كميات ضخمة من النفط الخام لمسافات طويلة، ما يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة عمليات التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية حتى في الظروف غير المستقرة.

اضطرابات البحر الأحمر ومضيق هرمز تدفع أدنوك لتعزيز أساطيلها

شهدت الممرات البحرية الحيوية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا في المخاطر الأمنية، الأمر الذي انعكس على حركة السفن العالمية ورفع تكلفة نقل النفط. ويُعد مضيق هرمز تحديدًا أحد أهم طرق عبور الطاقة في العالم، حيث تمر من خلاله كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز يوميًا.

مع تصاعد المخاوف بشأن سلامة الملاحة، اضطرت العديد من شركات الطاقة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التشغيلية، حيث أصبح امتلاك أسطول بحري خاص عاملًا مهمًا لضمان استمرارية الإمدادات وتقليل التأثر بأي اضطرابات مفاجئة.

قد أدى انخفاض عدد السفن العابرة لبعض المسارات البحرية وارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى زيادة الضغوط على شركات النقل والطاقة، وهو ما دفع أدنوك إلى تعزيز استثماراتها في قطاع النقل البحري كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لحماية عملياتها.

توسع شركة أدنوك لا يقتصر على ناقلات النفط فقط

لا تركز استراتيجية أدنوك على ناقلات النفط الخام فقط، بل تمتد أيضًا إلى قطاع نقل الغاز. وتشير التقارير إلى أن الشركة استحوذت كذلك على ثلاث ناقلات غاز عملاقة، كما تخطط لطلب ما بين 25 و30 سفينة جديدة تشمل ناقلات النفط الخام وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات غاز البترول المسال.

يعكس هذا التوسع رغبة الشركة في بناء منظومة نقل بحرية متكاملة تدعم نمو أعمالها في قطاع الطاقة، وتوفر لها قدرة أكبر على التعامل مع الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز.

تدير أدنوك للإمداد والخدمات واحدًا من أكبر أساطيل النقل البحري في المنطقة، حيث تشغل مئات السفن التي تخدم مختلف مراحل سلسلة الطاقة، بداية من نقل المواد الخام وحتى إيصال المنتجات إلى الأسواق العالمية.

أهمية الاستثمار في النقل البحري لسوق النفط الإماراتي

يمثل النقل البحري عنصرًا أساسيًا في تجارة النفط العالمية، إذ لا تعتمد قوة الدول المنتجة فقط على حجم الإنتاج، بل أيضًا على قدرتها على إيصال الإمدادات إلى العملاء بكفاءة واستقرار.

من خلال زيادة عدد الناقلات المملوكة لها، تستطيع أدنوك تعزيز قدرتها على التحكم في عمليات النقل وتقليل تأثير التقلبات الخارجية على صادراتها. كما يمنحها هذا الاستثمار ميزة تنافسية في سوق يشهد تغيرات مستمرة بسبب عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية.

يأتي هذا التحرك في إطار رؤية أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالنفط والغاز.

تأثير توسع أسطول أدنوك على مستقبل سوق الطاقة

يرى مراقبون أن امتلاك شركات النفط الكبرى لأساطيل بحرية خاصة قد يصبح اتجاهًا أكثر انتشارًا خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ففي الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطاقة تحديات مرتبطة بالأمن البحري وتقلبات الأسعار والطلب العالمي، أصبحت السيطرة على مراحل النقل والإمداد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركات الكبرى للحفاظ على استقرار أعمالها.

من المتوقع أن تواصل أدنوك تعزيز استثماراتها في الأصول البحرية واللوجستية، بهدف دعم خطط النمو طويلة الأجل وضمان استمرار تدفق صادراتها إلى الأسواق الدولية.

يمثل استحواذ أدنوك على خمس ناقلات نفط عملاقة أكثر من مجرد صفقة تجارية، فهو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وبناء قدرة تشغيلية أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية المتزايدة.

مع استمرار التحديات في البحر الأحمر ومضيق هرمز، أصبح امتلاك البنية التحتية البحرية عنصرًا حاسمًا في قطاع الطاقة العالمي. ومن خلال هذه الاستثمارات، تؤكد أدنوك توجهها نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يعزز مكانتها كإحدى الشركات المؤثرة في سوق النفط والغاز العالمي.