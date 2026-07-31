طيران الإمارات تطلق عروضًا خاصة للطلاب بخصومات وأمتعة إضافية حتى مارس 2027

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق باقة سفر جديدة مخصصة للطلاب، تتضمن خصومات على أسعار التذاكر، وأوزانًا إضافية للأمتعة، ومرونة أكبر في تعديل الحجوزات، في خطوة تهدف إلى تسهيل السفر للدارسين داخل وخارج الدولة. ويستمر العرض للحجوزات التي تتم حتى 31 مارس 2027، ويشمل شبكة واسعة تضم أكثر من 140 وجهة حول العالم.

خصومات على تذاكر السفر للطلاب

توفر المبادرة مزايا حصرية للمسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و31 عامًا، حيث يحصل الطلاب على خصم يصل إلى 10% على تذاكر الدرجة السياحية، بينما تبلغ التخفيضات 5% على الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال.

وللاستفادة من هذه الأسعار، يجب إدخال الرمز الترويجي "STUDENT" أثناء عملية الحجز، سواء كان السفر بهدف الدراسة أو قضاء العطلات أو زيارة الأهل.

أمتعة إضافية ومرونة في تغيير الحجوزات

تشمل الباقة 10 كيلوغرامات إضافية من الأمتعة أو قطعة إضافية، وذلك بحسب سياسة الأمتعة المطبقة على مسار الرحلة.

ويُستثنى من هذه الميزة المسافرون على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا أو القادمة منهما، حيث تُطبق مخصصات الأمتعة القياسية المعتمدة على تلك الوجهات.

كما تمنح طيران الإمارات الطلاب مرونة أكبر في تعديل مواعيد السفر، وهو ما يساعدهم على التعامل مع أي تغييرات قد تطرأ على الجداول الدراسية أو مواعيد القبول والانتقال بين الجامعات.

خدمات اتصال أثناء الرحلة

تتضمن العروض أيضًا إمكانية الاستفادة من خدمة الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة، بينما يحصل أعضاء برنامج Emirates Skywards على مزايا إضافية تشمل خدمة الدردشة المجانية طوال الرحلة.

وتمنح هذه الخدمة الطلاب فرصة للبقاء على اتصال مع أسرهم وأصدقائهم، أو متابعة دراستهم وإنجاز بعض المهام الأكاديمية خلال الرحلات الطويلة.

شروط الاستفادة من العرض

حددت الناقلة عددًا من الشروط للاستفادة من الباقة، أبرزها أن يكون عمر المسافر بين 16 و31 عامًا، مع استخدام الرمز الترويجي "STUDENT" عند الحجز.

كما يتعين على المسافر تقديم بطاقة طالب سارية المفعول أو خطاب قبول رسمي صادر عن مؤسسة تعليمية عند إنهاء إجراءات السفر، لإثبات أهليته للاستفادة من العرض.

دعم أكبر للطلاب المسافرين

تعكس هذه المبادرة حرص طيران الإمارات على توفير خيارات سفر تناسب احتياجات الطلاب، من خلال الجمع بين الأسعار التنافسية، والأمتعة الإضافية، ومرونة تغيير الحجوزات، وخدمات الاتصال أثناء الرحلة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المزايا في تخفيف تكاليف السفر على الطلاب، خاصة مع تزايد حركة التنقل بين الدول لأغراض الدراسة، إلى جانب منحهم تجربة سفر أكثر راحة ومرونة على امتداد شبكة وجهات الناقلة العالمية.