الأدنى منذ 7 فصول.. عجز ميزانية السعودية يتراجع إلى 34.3 مليار ريال

سجلت ميزانية السعودية عجزًا قدره 34.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو الأدنى منذ 7 فصول، وفق تقرير أداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية.

هذا وقد أظهر التقرير، تقلص عجز الميزانية بنحو 91.4 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، كما تراجع بنحو 200 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.

ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الفعلية للميزانية 338.8 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 373 مليار ريال إجمالي النفقات.

يشار أنه قد توزعت الإيرادات بين 185.1 مليار ريال إيرادات نفطية، و153.7 مليار ريال إيرادات غير نفطية، لتشكل الأخيرة نحو 45% من إجمالي الإيرادات.

كما أوضحت وزارة المالية، أن ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية يعكس استمرار التقدم في جهود تنويع مصادر الدخل، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.