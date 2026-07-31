  
١٦:٠٨ · ٣١ يوليو ٢٠٢٦

الأدنى منذ 7 فصول.. عجز ميزانية السعودية يتراجع إلى 34.3 مليار ريال

Dorsaf Gaidi
·

Content Specialist

سجلت ميزانية السعودية عجزًا قدره 34.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو الأدنى منذ 7 فصول، وفق تقرير أداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية.

هذا وقد أظهر التقرير، تقلص عجز الميزانية بنحو 91.4 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، كما تراجع بنحو 200 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.

ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الفعلية للميزانية 338.8 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 373 مليار ريال إجمالي النفقات.

يشار أنه قد توزعت الإيرادات بين 185.1 مليار ريال إيرادات نفطية، و153.7 مليار ريال إيرادات غير نفطية، لتشكل الأخيرة نحو 45% من إجمالي الإيرادات.

كما أوضحت وزارة المالية، أن ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية يعكس استمرار التقدم في جهود تنويع مصادر الدخل، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

 

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٣١ يوليو ٢٠٢٦, ١٥:٥٥

أدنوك توسع أسطولها البحري بشراء ناقلات نفط عملاقة وسط اضطرابات البحر الأحمر ومضيق هرمز
٣١ يوليو ٢٠٢٦, ١٣:٥٠

الإيرادات غير النفطية السعودية "قياسية" في الربع الثاني رغم الحرب
٣١ يوليو ٢٠٢٦, ١٣:٠٤

التضخم الأساسي في منطقة اليورو أعلى من التقديرات! ارتفاع طفيف في سعر EURUSD!
٣١ يوليو ٢٠٢٦, ١٢:٥٦

إسرائيل ترفع إمدادات الغاز إلى مصر بعد خروج سفينة دمياط من الخدمة
التقارير الاقتصادية
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات