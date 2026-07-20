حصاد الاسواق: النفط يرتفع مجدداً فوق 90 دولاراً مع تأثير الذكاء الاصطناعي الصيني على أسهم شركات التكنولوجيا.

📈 أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت)
- انتهت جلسة تداول يوم الجمعة في وول ستريت بموجة بيع واسعة النطاق شملت معظم قطاعات السوق.
- انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.8%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، بينما خسر مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، 1.4%.
- تركزت ضغوط البيع الأكبر في قطاع التكنولوجيا، حيث أغلق سهم نتفليكس اليوم بانخفاض قدره 7% عقب نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال.
🌍 الجغرافيا السياسية والصراع في الشرق الأوسط
- لا يزال الوضع في الشرق الأوسط محور اهتمام المستثمرين.
- نفذت الولايات المتحدة الليلة التاسعة على التوالي من الغارات الجوية على أهداف في إيران.
- ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تهدف هذه العمليات إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك قدرتها على شن عمليات ضد السفن التجارية في منطقة مضيق هرمز.
- يتوسع الصراع تدريجيًا إلى مناطق أخرى في الإقليم.
- تم رصد إطلاق صواريخ من الكويت باتجاه إيران، وانفجارات في جنوب البلاد، وهجمات أخرى على أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في دول الخليج (بما فيها الكويت والأردن والبحرين).
- يزيد تصاعد التوترات من خطر تصعيد عسكري إضافي واضطرابات في نقل سلع الطاقة.
- ووفقًا لمصادر أمريكية، تستعد إدارة دونالد ترامب لاحتمال نشوب صراع أوسع مع إيران من خلال تسريع نشر القوات العسكرية في المنطقة.
- ويزيد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي من المخاوف من أن تتجاوز هذه العمليات ما كانت عليه سابقًا من عمليات محدودة.
- وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأن المفاوضات الدبلوماسية يجب ألا تبدأ إلا بعد أن تحقق طهران تفوقًا عسكريًا، مما يشير إلى عدم استعدادها لتسوية سريعة.
🛢️ سلع الطاقة
- ومن العوامل الإضافية التي زادت من التوتر في سوق النفط، التقارير الواردة من إيران بشأن زرع ألغام وتفجير ناقلتين في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات عبور النفط في العالم.
- كما شنت إيران موجة أخرى من الهجمات الصاروخية في منطقة الخليج العربي.
- استوعب السوق سريعًا ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، نظرًا لأن ما يقارب 20% من تجارة النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز.
- قد تؤدي القيود المحتملة على العبور إلى انخفاض كبير في الإمدادات.
- ونتيجةً لذلك، تجاوز سعر خام برنت مجددًا مستوى 90 دولارًا للبرميل، وبدأ المستثمرون في استبعاد سيناريو تصعيد الصراع واحتمالية انقطاع إمدادات الطاقة.
🤖 قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات
- يظل قطاع الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي الثاني في السوق.
- قررت شركة Moonshot الصينية للذكاء الاصطناعي الحد مؤقتًا من عمليات التسجيل الجديدة لنموذج Kimi K3 الخاص بها لأن الطلب على المنتج تجاوز سعة البنية التحتية الحالية للحوسبة.
- وأدت الشعبية المتزايدة لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية إلى تفاقم المخاوف من قدرتها على التنافس بفعالية مع الحلول الغربية.
- أثار إصدار Kimi K3 ضغوط بيع على أسهم أشباه الموصلات بسبب مخاوف المستثمرين من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة والأقل تكلفة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة الإنفاق على البنية التحتية باهظة الثمن، بما في ذلك رقائق GPU والحلول التي تقدمها شركات مثل Nvidia وMicron.
- وقد بدأت السوق في إعادة تقييم هيمنة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، خوفاً من تكرار "لحظة DeepSeek" - وهو الوضع الذي تظهر فيه الكيانات الصينية القدرة على إنشاء نماذج متقدمة بتكاليف أقل بكثير.
🌏 الأسواق الآسيوية والسياسة النقدية
- أنهت أسواق الأسهم الآسيوية الجلسة بمشاعر متباينة، حيث ضربت كوريا الجنوبية واليابان أقوى ضغوط بيع.
- وانخفض مؤشر كوسبي بنحو 4.5%، مدفوعًا إلى حد كبير بعمليات البيع في شركات التكنولوجيا ومصنعي أشباه الموصلات.
- يخشى المستثمرون من أن الحماس السابق للذكاء الاصطناعي أدى إلى تقييمات ممتدة، وأن تطوير نماذج أكثر كفاءة سيؤدي إلى تغيير التوقعات بشأن الطلب على الرقائق في المستقبل.
- وبرزت الصين بشكل إيجابي نسبيا في المنطقة، حيث حدد المستثمرون المستفيدين المحتملين من تطوير الذكاء الاصطناعي المحلي.
- وفي الوقت نفسه، لا يزال السوق حذرًا تجاه قطاع أشباه الموصلات مع استمرار إعادة التقييم الجارية للطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- ترك بنك الشعب الصيني (PBoC) أسعار الإقراض القياسية دون تغيير (تم الاحتفاظ بمعدل LPR لأجل عام واحد عند 3.0%، وسعر 5 سنوات عند 3.5%)، مما يشير إلى نهج حذر من قبل بكين تجاه التحفيز الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار اليوان.
💱 سوق الصرف الأجنبي
- ويشكل ارتفاع أسعار النفط الخام ضغطا واضحا على العملات الآسيوية.
- ويشير المحللون في MUFG إلى أن الاقتصادات الآسيوية التي تعتبر مستوردة رئيسية للطاقة تشعر بشكل خاص بتأثير السلع الأكثر تكلفة من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد وتدهور الميزان التجاري.
- قد يؤدي استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تكثيف الضغوط على العملات الإقليمية، مما يدعم المزيد من قوة الدولار الأمريكي.
⛏️ المعادن الثمينة
- في سوق السلع الأساسية، لا يزال الذهب تحت ضغط طفيف، ويحوم حول مستوى 4000 دولار للأونصة.
- سجلت الفضة مكاسب بنحو 1.3%، لتستقر فوق مستوى 56 دولارًا.
🪙 الأصول الرقمية (العملات المشفرة)
- يواجه سوق الأصول الرقمية ضغطًا هبوطيًا معتدلًا.
- وانخفضت عملة البيتكوين بنحو 0.4%، لتختبر مستوى 64000 دولار.
- يُظهر Ethereum قدرًا أكبر من الاستقرار، حيث سجل انخفاضات طفيفة بحوالي 1850 دولارًا.
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