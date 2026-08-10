حصاد الأسواق ة: لا اختراق في مضيق هرمز؛ ردود فعل المستثمرين على أرباح بيركشاير هاثاواي

إيران والولايات المتحدة: لا انفراجة في مضيق هرمز. صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تُجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن، بل تكتفي بتبادل الرسائل عبر وسطاء. وقد وضعت إيران شروطًا جديدة، مُكرّرة إلى حد كبير، لإعادة فتح المضيق: الرفع الكامل للعقوبات، وإنهاء الحصار البحري، وتعليق العمليات العسكرية - أي العودة فعليًا إلى اتفاق يونيو. وفي حديثه مع موقع أكسيوس، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تتعامل بحذر" و"تتفاوض جزئيًا" مع إيران، على أمل أن يُجبر الضغط الاقتصادي والتضخم المرتفع طهران على تقديم تنازلات.

تصعيد على جبهة ثانية - اليمن والخليج العربي. أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن هجوم صاروخي إيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك في المضيق، دون وقوع إصابات. وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة أرامكو السعودية في جازان، ردًا على انتهاك طائرات مسيّرة سعودية للمجال الجوي اليمني - ما يُؤدي فعليًا إلى فتح جبهة ثانية على طول مضيق هرمز. أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنه بحلول يوم الأحد، تم تحويل مسار 55 سفينة تجارية (مقارنةً بـ 35 سفينة في الأسبوع السابق)، وتحييد سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين في إطار الحصار البحري.

يرفض نتنياهو خطة ترامب لغزة. ففي حديثه أمام حكومته اليمينية، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مجدداً خطة ترامب المكونة من 15 بنداً، قائلاً إن الجيش لن ينسحب حتى يتم نزع سلاح حماس، على الرغم من أن إسرائيل كانت قد علّقت بالفعل عملياتها الرئيسية في غزة تحت ضغط من واشنطن. وتشير مصادر في البيت الأبيض إلى أن الإدارة تعتبر هذه التصريحات جزءاً من الحملة الانتخابية الإسرائيلية، ولا تراها عائقاً حقيقياً أمام الخطة.

سوق العمل الأمريكي والتوقعات بشأن الاحتياطي الفيدرالي. أدى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو، الذي جاء أضعف من المتوقع (-23 ألف مقابل توقعات بـ +80 ألف)، إلى انخفاض احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر من 67% إلى حوالي 44%، وفقاً لـ CME FedWatch . تترقب الأسواق الآن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسية يوم الأربعاء، والتي قد تُغيّر هذه التوقعات مجدداً في أي من الاتجاهين. مع ذلك، لا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مرتفعاً، عند حوالي 4.655%، قريباً من مستوى 4.70%، مما يُشير إلى أن سوق السندات لم يُشارك سوق الأسهم حماسه بالكامل.

أنهت وول ستريت الأسبوع عند مستويات قياسية، لكن حماس يوم الجمعة خفت حدته بسبب حالة عدم اليقين التي سادت خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن مضيق هرمز. أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل، مدفوعاً ببيانات سوق العمل الضعيفة والآمال في أن يُؤجل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، كانت العقود الآجلة ليوم الاثنين متباينة استجابةً لتصريحات عراقجي - حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقل قليلاً عن 0.2%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 100 بنسبة 0.25%.

تتفاعل الأسواق الآسيوية بشكل إيجابي مع مكاسب يوم الجمعة في وول ستريت، متجاهلةً جزئياً التوترات الجيوسياسية. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنحو 1.7-2%، مدفوعًا بزخم الذكاء الاصطناعي وقطاع أشباه الموصلات في وول ستريت، على الرغم من أن حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحدّ من المزيد من المكاسب. وارتفع مؤشر كوسبي بنحو 0.5-0.8% بفضل شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية، بينما قفز مؤشر كوسداك بأكثر من 5%، مما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول بعد تغطية مراكز البيع المكشوف. وارتفع مؤشر هانغ سينغ بنحو 0.7%، في حين انخفض مؤشر ASX 200 انخفاضًا طفيفًا. وفي ملخص اجتماع يوليو، أشار بنك اليابان إلى تزايد خطر تجاوز التضخم للحدود المسموح بها، مع ميل بعض الأعضاء إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

الصين: يشهد التضخم انخفاضًا، والاقتصاد تحت ضغط، بالإضافة إلى إعصار قوي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.5% فقط على أساس سنوي في يوليو، وهو أضعف مستوى له منذ يناير وأقل من التوقعات (0.8%)، بينما ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.5%، وهي أيضًا أقل من التقدير المتوقع البالغ 3.8%، ما يشير إلى انخفاض ضغوط الأسعار وتحسن الطلب المحلي. علاوة على ذلك، ضرب إعصار "دولفين"، الأقوى هذا العام، مقاطعة تشجيانغ، ما أجبر أكثر من مليون شخص على إخلاء منازلهم وتسبب في توقف العمليات البحرية.

USD/JPY: يتعافى الزوج من انخفاض يوم الجمعة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، لكن الاتجاه لا يزال غير واضح. انخفض سعر الصرف من 158.30 إلى حوالي 156.70 بعد تقرير ضعيف عن سوق العمل، قبل أن ينتعش ويتجه نحو 158.20. الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، وأي نتيجة أقل من السيناريو "الساخن" ستحد من مكاسب الدولار. ويُقيّد خطر التدخل في سوق العملات المكاسب حتى مستوى 160، بينما يتطلب سيناريو الهبوط نحو 155-156 انخفاضًا في التضخم الأمريكي وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

السلع: ارتفعت أسعار النفط والغاز وسط مخاوف بشأن مضيق هرمز، بينما يقترب الذهب من مستويات قياسية. ارتفع خام برنت بنحو 1-2% ليصل إلى حوالي 84.4 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.7-2% ليصل إلى حوالي 78.4-78.8 دولارًا للبرميل، بعد انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 8 عبورات مؤكدة فقط يوم الجمعة (-33% مقارنة باليوم السابق). وقد رفعت سيتي توقعاتها لسعر خام برنت في الربع الثالث إلى 80 دولارًا. يشهد الغاز الطبيعي ( NATGAS ) أعلى معدل ارتفاع بين جميع فئات الأصول، بنسبة 2.67% ليصل إلى 2.735-2.745 دولارًا، مما يعكس المخاوف العامة بشأن الطاقة. ويتراجع الذهب بشكل طفيف (-0.12%) إلى 4335-4336 دولارًا بعد بلوغه أعلى مستوى له في سبعة أسابيع استجابةً لبيانات سوق العمل الضعيفة، على الرغم من أن بنك يو بي إس يُسلط الضوء على المخاطر قصيرة الأجل مع الإبقاء على هدفه عند 5000 دولار. وترتفع الفضة بشكل معتدل (+0.45%) إلى 63.74-63.83 دولارًا.

الشركات: بيركشاير هاثاواي تُوفر سيولة نقدية، وميتا تحت ضغط في الهند. وقد رفع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بيركشاير، جريج أبيل، عمليات إعادة شراء الأسهم إلى 4.5 مليار دولار في الربع الثاني (مقارنةً بـ 235 مليون دولار في الربع الأول)، وبعد 14 ربعًا من بيع الأسهم، أصبح مشتريًا صافيًا بصافي مشتريات بلغت حوالي 20 مليار دولار، بما في ذلك 10 مليارات دولار في ألفابت. ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 16% ليصل إلى 12.98 مليار دولار، بينما انخفض النقد من مستوى قياسي بلغ 397.4 مليار دولار إلى 365.5 مليار دولار. طالبت لجنة برلمانية في الهند مارك زوكربيرج بالاعتذار في غضون ثلاثة أيام لتقييده المؤقت لمنشورات رئيس الوزراء مودي على فيسبوك، تحت طائلة إلغاء حصانة "الملاذ الآمن" الممنوحة لشركة ميتا - وهي خطوة يرى خبراء قانونيون أنها ستمنع المنصة فعليًا من العمل في البلاد. حققت شركات النفط الكبرى (إكسون، وشيفرون، وبي بي، وشل، وتوتال إنيرجيز) أرباحًا قياسية بلغت 48 مليار دولار أمريكي ونحو 90 مليار دولار أمريكي نقدًا في الربع الثاني من العام، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب، مما أثار انتقادات لترامب وتجدد الدعوات لفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، والتي سبق أن طبقتها البرتغال.