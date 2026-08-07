ملخص اليوم: تراجع الدولار بعد تقرير الوظائف غير الزراعية، والذهب يعود للارتفاع

الولايات المتحدة الأمريكية
- يتجه السوق مؤقتًا بعيدًا عن موسم إعلان الأرباح ومضيق هرمز، مركزًا بدلًا من ذلك على بيانات الاقتصاد الكلي. وقد أدت مفاجأة سلبية كبيرة في قراءة بيانات الوظائف غير الزراعية إلى تغيير توقعات السوق بشكل ملحوظ بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وتتراوح التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام حاليًا حول 30%. وتتفاعل المؤشرات الأمريكية الرئيسية مع هذا الوضع بمكاسب معتدلة تتراوح بين 0.5% و1%.
- يشهد الخليج العربي مرحلة وجيزة من خفض التصعيد. وتستعد إيران وسلطنة عمان لبدء محادثات بشأن اتفاقية تهدف إلى إنشاء ممرات للشحن التجاري عبر مضيق هرمز. ونظرًا لموقف إيران، الذي يشير إلى نيتها فرض رسوم ورفضها إشراك الولايات المتحدة في المحادثات، فإن فرص النجاح لا تزال ضئيلة، حتى مع توقف الجانبين مؤقتًا عن تبادل إطلاق النار.
- وتشير العديد من المؤشرات الواردة من شبه الجزيرة العربية إلى أن المملكة العربية السعودية قد تلجأ إلى تصعيد كبير، بما في ذلك غزو بري لليمن، لتحييد تهديد الحوثيين.
أخبار الشركات، الولايات المتحدة الأمريكية
- OpenAI: أعلنت الشركة المطورة لـ ChatGPT عن نموذج جديد يُدعى "Astra". التفاصيل شحيحة، لكن تشير جميع الدلائل إلى أنه ردٌّ على نموذج "Mythos" من Anthropic.
- Atlassian Corp: حققت نموًا هائلاً في الربع الثاني من عام 2026. وارتفع سهمها بأكثر من 30% عند افتتاح السوق الأمريكية. تجاوزت الشركة التوقعات بشكل واضح في جميع الفئات، مع تميز الحسابات التي حققت نموًا بنحو 40%.
- Cloudflare: انخفضت الإيرادات والأرباح عن التوقعات بنحو 5%، لكن التركيز انصبّ على توجيهات الإدارة. وبفضل الطلب المتزايد على حلول الحوسبة السحابية، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات نهاية العام 2.86 مليار دولار أمريكي. وارتفعت أسهمها بنحو 15%.
- Airbnb: نشرت الشركة المشغلة لمنصة تأجير السيارات قصيرة الأجل نتائج الربع الثاني من عام 2026، مُظهرةً نموًا في الإيرادات بنسبة 17%، وهو أعلى بكثير من التوقعات. وارتفعت أسهمها بنحو 8%.
- Hertz: تواصل شركة تأجير السيارات ارتفاع أسهمها بعد نتائج الربع الثاني. بحسب بعض المحللين، مثّل كأس العالم نقطة تحوّل، حيث تمكّنت الشركة من تحقيق ربحية للسهم الواحد تقارب ضعف توقعات السوق.
بيانات الاقتصاد الكلي، الولايات المتحدة الأمريكية
- سجلت بيانات الوظائف غير الزراعية انخفاضًا قدره 23 ألف وظيفة، مقابل توقعات بلغت حوالي 80 ألف وظيفة. ولم ينشر أي من البنوك الاستثمارية أو مراكز الأبحاث الكبرى توقعات دقيقة. وتتزايد التساؤلات حول جودة البيانات والوضع الحقيقي لسوق العمل الأمريكي. ولا تُحسّن التعديلات السلبية لبيانات الأشهر السابقة من التوقعات.
- كما تباطأ نمو متوسط الأجر بالساعة. وعلى أساس شهري، انخفض المعدل إلى 0.1% مقابل التوقعات البالغة 0.3%.
- انخفض معدل البطالة أيضًا من 4.2% إلى 4.1%. إلا أن هذا الانخفاض ناتج عن انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة.
- عقد توماس باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مؤتمرًا اليوم، حيث شارك بتعليقاته حول الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية لا يزال غير واضح، وأن أفضل مقياس لأوضاع سوق العمل هو معدل البطالة.
- عقد توماس باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مؤتمرًا اليوم، حيث شارك بتعليقاته حول الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية لا يزال غير واضح، وأن أفضل مقياس لأوضاع سوق العمل هو معدل البطالة.
أوروبا
- يساهم تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في دعم المؤشرات الأوروبية. ويتصدر مؤشر داكس الألماني القائمة، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنحو 0.5%. في المقابل، شهد مؤشرا WIG20 البولندي وIBEX الإسباني انخفاضات طفيفة، لا تتجاوز 0.5%.
أخبار الشركات، أوروبا
- شركة جينماب إيه/إس: ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية بنحو 10%، ورفعت توقعاتها للأرباح بعد نتائج قوية. ويدعم نجاحها تقييمات شركات أخرى في القطاع، بما في ذلك نوفو نورديسك، وأبيفاس، وزيلاند فارما.
- شركة كينغسبان: ارتفعت أسهم الشركة المصنعة للعوازل بنسبة 15% بعد زيادة كبيرة في توقعات أرباحها السنوية. ومن المتوقع أن تستفيد الشركة من تحسين كفاءة مراكز البيانات.
- شركة دايملر: انخفضت أسهم الشركة المصنعة للشاحنات بنحو 3% بعد إعلان نتائجها. ولم يكن تحسن الربحية في الولايات المتحدة كافيًا لتعويض الانخفاض الإجمالي في الطلبات.
بيانات الاقتصاد الكلي، أوروبا
- فاجأت البيانات الألمانية الجميع بارتفاعها، حيث أظهرت نموًا في الإنتاج الصناعي أعلى من المتوقع. وأظهرت البيانات نموًا بنسبة 0.2% شهريًا بدلًا من 0.1%. ويمثل هذا تباطؤًا مقارنةً بارتفاع الشهر السابق بنسبة 0.7%.
- انخفض الميزان التجاري الألماني بأكثر من المتوقع، مسجلًا فائضًا قدره 15 مليار يورو بدلًا من 17 مليار يورو.
- ارتفع معدل البطالة في فرنسا في الربع الثاني من عام 2026 إلى 8.3% (مقارنةً بـ 8.1% سابقًا).
سوق الصرف الأجنبي:
- يهيمن اليوم على سوق الصرف الأجنبي انخفاض حاد في قيمة الدولار. وتُمارس السياسة النقدية التيسيرية التي يتوقعها السوق من الاحتياطي الفيدرالي ضغطًا قويًا على العملة الأمريكية.
- ارتفع الين والفرنك السويسري بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.4% مقابل الدولار الأمريكي.
السلع:
- ارتفع سعر السكر بأكثر من 5%. ويعكس هذا توقعات بنقص في المعروض، مدفوعًا بالأحوال الجوية، فضلًا عن زيادة إنتاج الإيثانول لسوق الوقود.
- لم تتأثر أسعار النفط بالأخبار الجديدة من الشرق الأوسط، لكن عمليات البيع المكثفة في سوق الغاز الأوروبي تتعمق بنسبة 4%، لتصل إلى 55 يورو.
- يدعم تغير توقعات السوق بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع أسعار الذهب والفضة، بنسبة 2.2% و3% تقريبًا على التوالي.
العملات الرقمية
- يشهد سوق العملات الرقمية تباينًا في المشاعر، مع ميلٍ نحو التشاؤم. ومن الواضح أن العملات الأكبر حجمًا تحقق أداءً أفضل.
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.3%، محافظًا على مستوى 64,500 دولار أمريكي.
- ارتفاع سعر سولانا بنحو 0.7%، ليعود إلى ما فوق 73 دولارًا أمريكيًا.
- كما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.3%، ليعود إلى ما فوق 1,900 دولار أمريكي.
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (07.08.2026)
انخفاض الدولار بعد صدور بيانات سوق العمل 💲📉
ارتفاع سعر الذهب بنسبة تقارب 3% في محاولة لعكس الاتجاه.
إفتتاح الأسواق الامريكية : انتعاش طفيف في ظل ضعف سوق العمل