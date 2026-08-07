ملخص اليوم: تراجع الدولار بعد تقرير الوظائف غير الزراعية، والذهب يعود للارتفاع

يتجه السوق مؤقتًا بعيدًا عن موسم إعلان الأرباح ومضيق هرمز، مركزًا بدلًا من ذلك على بيانات الاقتصاد الكلي. وقد أدت مفاجأة سلبية كبيرة في قراءة بيانات الوظائف غير الزراعية إلى تغيير توقعات السوق بشكل ملحوظ بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وتتراوح التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام حاليًا حول 30%. وتتفاعل المؤشرات الأمريكية الرئيسية مع هذا الوضع بمكاسب معتدلة تتراوح بين 0.5% و1%.