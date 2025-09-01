حصاد الأسواق (01.09.2025)

- قضت محكمة استئناف في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، وتحديدًا تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة. ووفقًا للمحكمة، لا يمنح قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية من جانب واحد. ويشير بعض المحللين إلى أن هذه الصلاحيات تخول الرئيس فقط تنظيم الواردات، بينما تقع الرسوم الجمركية ضمن اختصاص الكونغرس.
- تم تعليق القرار حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول لإتاحة المجال أمام استئناف جديد. ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى المحكمة العليا، لكن التوقعات الحالية تُرجح إلغاء أهم الرسوم الجمركية، مع ترك الرسوم التي تستهدف قطاعات محددة فقط. وقد يُخفف هذا من معاناة العديد من الشركات ويُحسّن آفاق النمو الاقتصادي.
- أغلق الذهب يوم الجمعة عند مستوى قياسي بلغ 3,452 دولارًا للأونصة، ويشهد حاليًا مزيدًا من المكاسب، ليصل إلى 3,477 دولارًا للأونصة. وكان أعلى مستوى يومي للسعر الفوري أقل بقليل من 3,500 دولار للأونصة.
- خسر مؤشر ناسداك أكثر من 1% يوم الجمعة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.6%. وركزت عمليات البيع المكثفة على أسهم التكنولوجيا. وتواصل العقود الآجلة انخفاضها هذا الصباح بعد محاولة صعود. وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.11%. ويعود هذا البيع المكثف جزئيًا إلى خبر أن شركة علي بابا ستنتج رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، سعيًا للاستقلال عن شركة إنفيديا. وخسرت أسهم علي بابا أكثر من 3% يوم الجمعة.
- تشهد المؤشرات الآسيوية عمليات بيع مكثفة، على الرغم من احتواء معظم الانخفاضات. وانخفض مؤشر JP225 بنسبة 0.12%، بينما انخفض مؤشر CH50cash بنسبة 0.88%. تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم الصينية كانت من أقوى الأسواق في أغسطس. وارتفع عقد CH50cash المذكور بنسبة تقارب 10%، مدفوعًا بشركات التكنولوجيا.
- انخفض مؤشر DE40 هذا الصباح، ولا يزال دون مستوى 24,000 نقطة.
- يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1711، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أغسطس. وقد جاءت بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة يوم الجمعة متوافقة مع التوقعات، مما يشير إلى استعداد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
- انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 64 دولارًا للبرميل، مما يُوسّع بشكل طفيف من الانخفاضات التي شهدها نهاية الأسبوع الماضي.
- بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين 49.4، مقابل توقعات بـ 49.5 ومستوى سابق بلغ 49.3. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 50.3، متوافقًا مع التوقعات.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في الصين، الصادر عن Caixin/S&P، والذي يُركز على الشركات الصغيرة، إلى 50.5، متجاوزًا توقعات بـ 49.7 ومستوى سابق بلغ 49.5.
- بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان 49.7، مقابل توقعات بـ 49.9 ومستوى سابق بلغ 48.9.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في أستراليا إلى 53.0، متجاوزًا التوقعات البالغة 52.9 والمستوى السابق البالغ 51.3.
- أجبرت المنافسة المتزايدة شركة تيسلا على خفض أسعار سيارتها موديل 3 في الصين بنسبة 3.7%. ويبلغ سعرها الآن حوالي 36,000 دولار أمريكي.
- يتداول بيتكوين عند أدنى مستوى له، أعلى بقليل من 107,000 دولار أمريكي.
- الأسواق في الولايات المتحدة وكندا مغلقة اليوم بمناسبة عيد العمال.
