حصاد الأسواق (01.09.2025)

قضت محكمة استئناف في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، وتحديدًا تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة. ووفقًا للمحكمة، لا يمنح قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (

) الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية من جانب واحد. ويشير بعض المحللين إلى أن هذه الصلاحيات تخول الرئيس فقط تنظيم الواردات، بينما تقع الرسوم الجمركية ضمن اختصاص الكونغرس.