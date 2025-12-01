حصاد الأسواق (01.12.2025)

- يتباطأ الانتعاش الأخير في وول ستريت مع بداية ديسمبر، وهو وقت مناسب موسميًا لسوق الأسهم بسبب ما يُسمى بـ"ارتفاع سانتا كلوز". وتُلاحظ أكبر الخسائر في عقود ناسداك 100 (US100: -0.9%) وشركات راسل 2000 الصغيرة (US2000: -0.8%)، مع انخفاضات أقل حدة في US500 (-0.7%) وUS30 (-0.5%). وانخفض مؤشر EU50 بنسبة 0.4%، على غرار مؤشر DE40، الذي محا مكاسب الجلستين الماضيتين.
- صرح دونالد ترامب بأنه "يعرف من سيختار [كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي] وسيعلن ذلك قريبًا". ووفقًا لكبير المستشارين الاقتصاديين لترامب والمرشح المحتمل كيفن هاسيت، قد يتم الإعلان عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قبل نهاية العام. وافقت أوبك+ على الحفاظ على حدود إنتاج النفط لعام 2026، ووافقت على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء، والتي ستُستخدم لتحديد الحصص بدءًا من عام 2027. إضافةً إلى ذلك، اتفقت ثماني دول من أوبك+ بشكل أساسي على وقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026.
- يُحفز تحقيق أرباح قياسية مؤخرًا انخفاضات في الجلسة الآسيوية. ويُسجل مؤشر نيكاي 225 أكبر خسارة (JP225: -1.9%)، متأثرًا بخطاب رئيس بنك اليابان، الذي أشار لأول مرة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما سجل مؤشرا HSCEI الصيني (CHN.cash: -0.3%) وASX/S&P 200 الأسترالي (AU200.cash: -0.4%) خسائر أيضًا.
- أعلن رئيس بنك اليابان، كازو أويدا، أن "البنك يدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر". هذه أول إشارة جدية على احتمال عودة رفع أسعار الفائدة في اليابان، وهي ذات أهمية خاصة في ضوء المخاوف بشأن الضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء الجديد على السياسة النقدية المتشددة. وأكد أويدا أن أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) لا تزال منخفضة للغاية، وأن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية إذا توافقت بيانات الاقتصاد الكلي مع التوقعات. وتشير تقديرات سوق المبادلات حاليًا إلى احتمالية رفعها في ديسمبر بنسبة 60% تقريبًا، و90% في يناير.
- سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في اليابان انخفاضًا عن التوقعات (48.7؛ توقعات 48.8؛ سابقًا 48.2)، مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس على التوالي. ولا تزال الصناعة اليابانية تعاني من ضعف الطلب وانخفاض الطلبات الجديدة، على الرغم من أن ثقة الشركات وصلت إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر، وارتفعت الأسعار.
- في سوق الفوركس، شهد الين انتعاشًا ملحوظًا، بعد أن ظل تحت ضغط لأسابيع نتيجةً للسياسة المالية التوسعية لرئيس الوزراء الجديد وزيادة الإقبال على المخاطرة (USDJPY، EURJPY: -0.3%، GBPJPY: -0.4%). يتداول مؤشر الدولار الأمريكي دون تغيير، حيث تُوازِن الخسائر مقابل الين مكاسب مقابل العملات الناشئة (USDINR: +0.4%، USDZAR: +0.2%). يُعد الجنيه الإسترليني أضعف عملة في مجموعة العشرة. استقر زوج اليورو/دولار أمريكي عند 1.159.
- يشهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنحو 1.9% عقب قرار أوبك بشأن تحديد الإنتاج لعام 2026. ويشهد NATGAS تصحيحًا بنسبة 1.8% بعد الجلسات الثلاث الأخيرة من الارتفاع.
- تدخل المعادن النفيسة شهر ديسمبر على ارتفاع: البلاتين والبلاديوم يحققان أكبر مكاسب (2.5% و2.1% على التوالي)، وارتفع الذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 4240 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 57 دولارًا أمريكيًا للأونصة (+0.9%).
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة 5.5% ليصل إلى 86,000 دولار أمريكي، والإيثريوم بنسبة 6.9% ليصل إلى 2830 دولارًا أمريكيًا.
عاجل: مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة أقل من المتوقع 📌
عاجل: الإنتاج الصناعي الأمريكي ضمن التوقعات! ↔️
ارتفاع قياسي جديد في أسعار النحاس!🚨
DE40: أوروبا تحافظ على توحيد ضيق