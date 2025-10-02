حصاد الأسواق (02.10.2025)

- شهدت الجلسة الآسيوية مكاسب قوية في مؤشرات الأسهم الرئيسية؛ حيث ارتفع مؤشر نيكاي بأكثر من 1.2%، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6%. وتركزت أنظار السوق على صفقة سامسونج وSK Hynix مع OpenAI؛ حيث وصلت أسهم SK Hynix إلى أعلى مستوى لها في 25 عامًا (بزيادة 9%)، بينما ارتفع سهم سامسونج بأكثر من 4%. وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، شهدت ثقة المستهلك في اليابان تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفعت إلى 35.3 نقطة من 35.2 و34.9 نقطة سابقًا.
- قد انعكس هذا الارتفاع في آسيا على تحسن معنويات العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية والأمريكية، حيث ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.25% نحو مستوى 25,100. في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت غرينتش، ستصدر بيانات سوق العمل في منطقة اليورو، تليها طلبات إعانة البطالة الأمريكية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، ومراجعة طلبيات السلع المعمرة في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت غرينتش.
- رحبت الأسواق ببيانات التوظيف الصادرة عن مؤشر ADP، والتي جاءت أضعف من المتوقع، والتي عززت التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. ومن المرجح تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية غدًا، مما يترك الاحتياطي الفيدرالي مع بيانات سوق عمل متشائمة إلى حد ما، مما يشير إلى تخفيضين إضافيين هذا العام.
- وفقًا لغولدمان ساكس، ازدادت احتمالية تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، حذرت ستاندرد آند بورز جلوبال من أن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يُضيف حالة من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية الأوسع.
- علقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على إغلاق الحكومة الأمريكية قائلةً: "قد يؤدي الاضطراب المطول إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل طفيف. (...) إن التأثير الاقتصادي الكلي للإغلاق محدود على المدى القريب". ترى الأسواق أن الإغلاق قد يكون حذرًا، مما يدعم الذهب ولكنه يؤثر على الدولار الأمريكي.
- ارتفعت أسهم إنتل أمس بعد أن أبلغت سيمافور أن الشركة تجري الآن محادثات مبكرة لإضافة AMD كعميل للمسبك. كما ارتفعت أسهم فايزر بأكثر من 6٪ بعد رفع محللي BMO للتصنيف وتقرير بوليتيكو بأن ترامب أرجأ الرسوم الجمركية على الأدوية للتفاوض على أسعار الأدوية.
- هدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية ثلاثية الأرقام على واردات الأدوية اعتبارًا من يوم الأربعاء. يقول البيت الأبيض الآن إنه قد لا يضطر إلى فرضها. وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، أوقفت إدارة ترامب خطتها لفرض الرسوم من أجل التفاوض على اتفاقيات مع شركات الأدوية العملاقة لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى على منتجاتها ذات العلامات التجارية، مثل تلك التي تم الإعلان عنها مع فايزر.
