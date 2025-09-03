حصاد الأسواق (03.09.2025)

- أغلقت وول ستريت على انخفاض أمس، مما يعكس مخاوف السوق من تجدد حالة عدم اليقين التجاري وتقرير ISM التصنيعي الذي جاء أضعف من المتوقع. تشير العقود الآجلة إلى استمرار التشاؤم لجلسة اليوم (مؤشر US500: -0.3%، مؤشر EU50: -0.3%).
- أعلن دونالد ترامب أنه سيطلب من المحكمة العليا مراجعة سريعة لحكم محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قانونية معظم تعريفاته الجمركية. وحذّر من أن إلغاءها سيضر بالاقتصاد الأمريكي، مُلقيًا باللوم على الحكم في انخفاضات سوق الأسهم. وقد أُجّل تنفيذ الحكم حتى 14 أكتوبر لإتاحة الوقت لقرار المحكمة العليا.
- بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية مستوى قياسيًا بلغ 9.33 مليون طن في أغسطس بفضل ارتفاع الإنتاج في شركة بلاكماينز. وظلت أوروبا المشتري الرئيسي، حيث استوردت 6.16 مليون طن (66%)، بزيادة عن يوليو. وانخفض الطلب في آسيا وأمريكا اللاتينية.
- في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تهيمن حالات الانخفاض، مدفوعةً بحالة عدم اليقين التجاري، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني المتباينة، وعمليات جني الأرباح. تراجع مؤشر AU200.cash للجلسة الرابعة على التوالي (-1.25%)، بينما انخفض أيضًا مؤشر CHN.cash (-1.1%) وHK.cash (-0.9%) ومؤشر Nikkei 225 الياباني (JP225: -0.55%)، على الرغم من أن الخسائر اليابانية خففتها مكاسب بعض المصدرين (مثل Canon: +0.5%).
- حقق الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي نموًا متجاوزًا للتوقعات في الربع الثاني بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي (توقعات 0.5%، وتوقعات سابقة 0.3%). وساهم الاستهلاك الخاص (سواءً الضروري أو غير الضروري مثل الترفيه والثقافة والمقاهي) والإنفاق الحكومي (0.2 نقطة مئوية). وظل صافي الصادرات إيجابيًا على الرغم من الرسوم الجمركية، بينما انخفضت الاستثمارات مع اقتراب العديد من مشاريع البنية التحتية من الاكتمال.
- كما فاق الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية التوقعات في الربع الثاني، حيث نما بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي (توقعات وتوقعات سابقة: 0.6%).
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين، الصادر عن مؤسسة كايكسين، بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 15 شهرًا (53 مقابل 52.4 نقطة متوقعة، و52.6 نقطة سابقة)، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو الأعمال الجديدة. مع ذلك، لا تزال هوامش الربح تحت ضغط من ارتفاع الأجور وتكاليف المواد، مما دفع الشركات إلى خفض الوظائف.
- ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات للجلسة الثانية على التوالي، محققًا أكبر مكاسب مقابل عملات الأسواق الناشئة (مثل USDPLN: +0.2%). ويستمر الضغط على الجنيه الإسترليني بعد موجة بيع سندات المملكة المتحدة لأجل 30 عامًا أمس (GBPUSD: -0.2% إلى 1.336). وواصل الين خسائره (USDJPY: +0.2%)، بينما أظهر الدولار الأسترالي (AUDUSD: -0.1%) واليورو (EURUSD: -0.1% إلى 1.1628) أكبر مقاومة.
- شهد النفط تصحيحًا بعد مكاسبه الأخيرة (انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.4%)، بينما انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، مقتربًا من سعر افتتاح الأمس.
- أبطأ الذهب من ارتفاعه الحاد، لكنه حافظ على مستواه القياسي عند 3,500 دولار للأونصة (انخفض بنسبة 0.05% ليصل إلى 3,530 دولار للأونصة). كما شهدت الفضة تصحيحًا (انخفض بنسبة 0.5% ليصل إلى 40.69 دولار للأونصة).
تستخدم هذه الصفحة ملفات تعريف الارتباط. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات مخزنة في متصفحك وتستخدمها معظم مواقع الويب للمساعدة في تخصيص تجربة الويب الخاصة بك. لمزيد من المعلومات ، راجع موقعنا Privacy Policy يمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط بالنقر فوق "الإعدادات". إذا كنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، فانقر فوق "قبول الكل.