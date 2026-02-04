حصاد الأسواق (04.02.2026)

بدأت الأسواق الآسيوية تداولات الأربعاء بانخفاضات مماثلة لتلك التي بدأت أمس في وول ستريت.

شهد قطاع التكنولوجيا الأمريكي انخفاضات حادة أمس، مما أدى إلى تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة تصل إلى 2%، ليُنهي الجلسة بانخفاض قدره 1.43%. كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) انخفاضًا بنسبة 0.9% تقريبًا، ليصل إلى 6900 نقطة. ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى، تكبدت شركتا إنفيديا ومايكروسوفت أكبر الخسائر (أكثر من 3%)، بينما يُعاني قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات من أداء كارثي. في المقابل، نشهد ارتفاعًا في أسهم البنوك وشركات الدفاع وشركات إنتاج النفط والغاز.

تراجعت أسهم شركات البرمجيات على خلفية إطلاق منصة Cloude الجديدة من شركة أنثروبيك. ويخشى المستثمرون من ظهور المزيد من الحلول المماثلة في المستقبل القريب، مما قد يُؤثر سلبًا على نماذج أعمال العديد من شركات صناعة البرمجيات، ويؤدي إلى محدودية فرص النمو أو فقدان العملاء. تراجعت أسهم شركات مثل إنتويت وسيلزفورس وسيرفيس ناو، وغيرها، بشكل حاد، مما فاقم في معظم الحالات موجة البيع الشديدة التي استمرت لعدة أشهر.

أثر ضعف قطاع التكنولوجيا في نهاية المطاف على قطاع الأجهزة. فقد انخفضت أسهم شركة برودكوم، الموردة لوحدات معالجة الرسومات، وغيرها، بأكثر من 6%، كما تراجعت أسهم شركات توريد الذاكرة مثل مايكرون، التي سجلت انخفاضًا بأكثر من 4%. ومن المثير للاهتمام أن شركة بالانتير، بفضل نتائجها القوية، قاومت موجة البيع في سوق الأسهم وسجلت ارتفاعًا بنسبة 6%. وارتفع سعر سهم وول مارت بنحو 2.5%، ووصلت قيمتها السوقية إلى تريليون دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها. كما ارتفع سهم بيبسيكو بأكثر من 3% بعد إعلان نتائجها.

وفقًا لتقارير إعلامية، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة أوقفت مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا ( NVDA ) إلى الصين بسبب إجراءات الرقابة الأمنية.

أعلنت شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز نتائجها المالية للربع الرابع بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية. رغم أن شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية تجاوزت التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح، إلا أن توقعاتها المستقبلية كانت أقل تفاؤلاً مما كان متوقعاً، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهمها في التداولات الممتدة.

انتهى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي استمر أربعة أيام بعد أن وافق مجلس النواب أخيراً على مشروع قانون التمويل يوم الثلاثاء، ووقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مكتب إحصاءات العمل أعلن يوم الاثنين أنه لن ينشر تقرير التوظيف لشهر يناير وبيانات فرص العمل المتاحة هذا الأسبوع كما كان مقرراً بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

في يناير، شهد قطاع الخدمات في الصين نمواً متسارعاً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.3، مسجلاً أسرع نمو في النشاط خلال ثلاثة أشهر بفضل قوة الطلب المحلي والتصديري. وفي اليابان، قفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.7، وهو أعلى مستوى له في 11 شهراً، مدفوعاً بنمو الطلبات الجديدة والتوظيف. وفي أستراليا، أظهر المؤشر أقوى نمو له منذ ما يقرب من أربع سنوات، مدعوماً بنمو قوي في الطلبات الجديدة وتحسن الصادرات، على الرغم من تراجع طفيف في معنويات قطاع الأعمال.

أعلنت مجموعة يو بي إس عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الرابع، وبرنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني حتى عام 2026، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ.

نوفارتس: بلغت إيرادات الربع الرابع 13.34 مليار دولار، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 13.68 مليار دولار. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد (الأرباح الأساسية للسهم) 2.03 دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 2.01 دولار.

كريدي أجريكول: حقق البنك إيرادات بلغت 6.97 مليار يورو، متجاوزًا التوقعات البالغة 6.78 مليار يورو، إلا أن صافي الربح بلغ 1.03 مليار يورو، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.10 مليار يورو.

في سوق الصرف الأجنبي، يُحقق الجنيه الإسترليني واليورو أفضل أداء حاليًا. في المقابل، نشهد ضغوطًا هبوطية متزايدة على الين الياباني والدولار النيوزيلندي.

انخفض سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بعد صدور تقرير التوظيف النيوزيلندي للربع الأخير من عام 2025، والذي أظهر ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى له في عشر سنوات. ورغم ارتفاع الرقم الرئيسي، فقد تم تقييم تفاصيل التقرير بشكل أكثر إيجابية، مما حدّ من الضغط الهبوطي على الدولار النيوزيلندي.

كان رد فعل أسعار النفط على أنباء إسقاط طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاديد-139 بواسطة مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 محدودًا، ونشهد اليوم انخفاضًا بنسبة 0.35% في أسعار خام غرب تكساس الوسيط. وقد علّقت الولايات المتحدة بأن الجدول الزمني الحالي للمفاوضات مع إيران لم يتغير، وأن قرار إسقاط الطائرة المسيرة كان صائبًا.