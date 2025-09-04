اقرأ أكثر

حصاد الأسواق (04.09.2025)

٩:٥٩ ص ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
  • وفقًا للتقارير، تدرس الجهات التنظيمية الصينية اتخاذ تدابير جديدة للحد من المضاربة في السوق، بما في ذلك تخفيف القيود على البيع على المكشوف وطرح خيارات تداول جديدة.
  • عقب هذه الأخبار، تراجعت المؤشرات الصينية، وهي حاليًا منخفضة بنسبة تتراوح بين 1.20% و1.60%.
  • يتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع الوظائف غير الزراعية في أغسطس بمقدار 60 ألف وظيفة، وهو ما يقل عن التوقعات، مع وجود مخاطر هبوطية بسبب التشوهات الموسمية.
  • كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، بينما من المتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري بسبب تأثيرات التقويم. وستدعم هذه البيانات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
  • أعرب ترامب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مدعيًا أن المحادثات مع بوتين وزيلينسكي مستمرة.
  • أعلنت شركة تسلا أن خدمة "روبوتاكسي" لمشاركة الرحلات متاحة الآن للعملاء اليوميين، بعد أن كانت مقتصرة في السابق على المستثمرين والمؤثرين.
  • ارتفع استهلاك الأسر في أستراليا بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يوليو، مسجلاً أسرع وتيرة منذ أواخر عام 2023. ويؤكد هذا قوة بيانات الاستهلاك للربع الثاني الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتُقلل قوة البيانات من احتمالية خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة يومي 29 و30 سبتمبر.
  • صرح أكازاوا، كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، بأنه سيزور الولايات المتحدة بعد حل المسائل الإدارية. وسيواصل الضغط من أجل تعديلات التعريفات الجمركية لتعكس الشروط المتفق عليها.
  • أكد مورغان ستانلي أن قرار مكافحة الاحتكار الأخير لا يُقوّض هيمنة جوجل.
  • يتوقع سوق العملات المشفرة إدراج شركة مايكروستراتيجي (MSTR) في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة المقبل. وبقيمة سوقية تبلغ حوالي 98 مليار دولار أمريكي، وامتلاكها 636,505 بيتكوين، تُلبي الشركة جميع المعايير.
