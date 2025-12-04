حصاد الأسواق (04.12.2025)

في قطاع أشباه الموصلات، أعرب جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، عن شكوكه في أن الصين ستقبل رقائق

من الشركة حتى لو خففت الولايات المتحدة ضوابط التصدير الحالية، مما يؤكد استمرار التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على القطاع. وانخفضت أسهم مايكروسوفت لفترة وجيزة على خلفية تقارير عن تراجع الطلب على منتجات ذكاء اصطناعي مختارة، إلا أن السهم تعافى بعد أن أكدت الإدارة أن أهداف إيرادات الذكاء الاصطناعي الأوسع لا تزال قائمة. شهدت أسواق سندات الخزانة ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى المنحنى، مما دفع عائد سندات السنتين إلى ما دون 3.5%، وساهم في أضعف جلسة للدولار منذ سبتمبر