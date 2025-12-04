حصاد الأسواق (04.12.2025)

- أدت الدلائل الجديدة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي، والتي انعكست في كل من ضعف قراءة مؤشر ADP للوظائف وانخفاض مكون التوظيف في مسح ISM لقطاع الخدمات، إلى تحول ملحوظ في توقعات السوق أمس. ويتزايد اعتقاد المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2025، وهو ما عزز الأسهم وضغط بشكل واضح على عوائد سندات الخزانة والدولار.
- جاءت أرقام الرواتب لشهر نوفمبر مفاجئة، مسجلةً أكبر انكماش شهري منذ أوائل عام 2023، مما عزز المخاوف من فقدان سوق العمل لزخمه. وأظهر مؤشر ISM لقطاع الخدمات انتعاشًا طفيفًا في النشاط، لكن المؤشر الفرعي لأسعار الخدمات انخفض إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، مما يشير إلى استمرار تراجع ضغوط التضخم.
- ستركز الأسواق اليوم على طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، مما قد يضيف مزيدًا من الوضوح بشأن ديناميكيات سوق العمل. على الرغم من ضعف أداء العديد من الشركات الكبرى، إلا أن اتساع السوق تحسن بشكل ملحوظ، حيث أنهى أكثر من 350 سهمًا من أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة على ارتفاع. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 6,850، مسجلاً ارتفاعه السابع في الجلسات الثماني الماضية. وتتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية بشكل مستقر تقريبًا هذا الصباح. وفي سوق العملات الأجنبية، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% تقريبًا، بينما لا يزال سعر البيتكوين قريبًا من مستوى 93,000.
- في قطاع أشباه الموصلات، أعرب جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، عن شكوكه في أن الصين ستقبل رقائق H200 من الشركة حتى لو خففت الولايات المتحدة ضوابط التصدير الحالية، مما يؤكد استمرار التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على القطاع. وانخفضت أسهم مايكروسوفت لفترة وجيزة على خلفية تقارير عن تراجع الطلب على منتجات ذكاء اصطناعي مختارة، إلا أن السهم تعافى بعد أن أكدت الإدارة أن أهداف إيرادات الذكاء الاصطناعي الأوسع لا تزال قائمة. شهدت أسواق سندات الخزانة ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى المنحنى، مما دفع عائد سندات السنتين إلى ما دون 3.5%، وساهم في أضعف جلسة للدولار منذ سبتمبر.
- استمدت الأسواق الآسيوية زخمها من البيانات الأمريكية الأضعف. وتفوقت اليابان بشكل حاد في الأداء، حيث ارتفع كل من مؤشري توبكس ونيكي 225 بأكثر من 1.5%، حيث وضع المستثمرون في الحسبان احتمالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وكان الطلب على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قويًا بشكل خاص. وحقق مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا أعلى نسبة عرض إلى تغطية منذ عام 2019، مما عزز النبرة الإيجابية بعد مزاد سندات لأجل 10 سنوات الذي لاقى استحسانًا كبيرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
- ساعدت قوة الطلب على سندات الحكومة اليابانية في تهدئة قلق السوق الناجم عن استمرار المخاوف المالية والتكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في 19 ديسمبر.
- في جميع أنحاء المنطقة، ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5%. ومع ذلك، انخفضت كوريا الجنوبية وتايوان بشكل طفيف، منهيتين سلسلة مكاسب استمرت يومين. في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار بعد انخفاضه الحاد يوم الأربعاء، بينما استمرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الانخفاض.
- يلتقي مساعدو دونالد ترامب مع كبير المفاوضين الأوكرانيين يوم الخميس في ميامي بولاية فلوريدا، لإجراء المزيد من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. علق ترامب قائلاً: "يريد بوتين إنهاء الحرب (..) يتطلب الأمر شخصين للتانجو (..) لا أستطيع أن أقول ما سيخرج به اجتماع ويتكوف-بوتين. كان لدى ويتكوف اجتماع جيد إلى حد ما مع بوتين. سنرى ما سيحدث".
