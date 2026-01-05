حصاد الأسواق (05.01.2026)

خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتُقل مادورو في عملية عسكرية. وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة باتت تتمتع بـ"حق الوصول الكامل" إلى موارد فنزويلا، ويريد عودة شركات النفط الأمريكية إلى البلاد. ولم تُسجّل سوى أضرار طفيفة في البنية التحتية لميناء لا غوايرا، بينما ظل إنتاج شركة النفط الفنزويلية (PDVSA) سليمًا .

وأصدر مسؤولون روس وأوروبيون تحذيرات بشأن السيادة، ودعوا إلى ضبط النفس .

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، حيث تم تعويض الخسائر الأولية قبل أن تتراجع الأسعار مجددًا. وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض سعر النفط بنسبة 0.55%. وقد خفت حدة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات الفنزويلية، إذ لم يتأثر الإنتاج والصادرات إلى حد كبير. كما ألمح ترامب إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تجاه كولومبيا، وكرر تحذيراته للمكسيك، مشيرًا إلى نشاط عصابات المخدرات. وتُسعّر الأسواق علاوات مخاطر إقليمية أعلى، لكنها تتوقع تأثيرًا محدودًا على المدى القصير على سوق النفط نظرًا لإنتاج فنزويلا الذي يقل عن مليون برميل يوميًا. ولا يزال خطر وقوع حدث ما يعتمد بشكل كبير على الاستقرار السياسي في أعقاب الانقلاب .

وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت المعادن النفيسة الأكثر تأثرًا. ارتفع سعر الذهب بأكثر من 2.05% ليصل إلى 4420 دولارًا أمريكيًا للأونصة، تلاه ارتفاع في أسعار الفضة (+3.90%) والبلاديوم (+2.20%) والبلاتين (+3.80%).

كما عُقد اجتماعٌ لمنظمة أوبك+ خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أكدت المجموعة الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير، مما يُعزز فكرة أن السوق لا تزال تتمتع بوفرة في المعروض رغم المخاطر الجيوسياسية. وأكدت ثماني شركات منتجة للنفط تعليق الإنتاج مؤقتًا للربع الأول من عام 2026، مُشيرةً إلى ضعف الطلب الموسمي و"توازن" السوق. ولا تزال تخفيضات الإنتاج الطوعية، التي يبلغ مجموعها 1.65 مليون برميل يوميًا، مُتاحةً لإمكانية استئنافها تدريجيًا .

وارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني النهائي إلى 50.0 (مقارنةً بـ 48.7 في نوفمبر)، منهيًا بذلك فترة انكماش استمرت خمسة أشهر. وانخفضت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة لها في 19 شهرًا، واستقر الإنتاج. وزاد التوظيف للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من تسارع أسعار المدخلات إلى أسرع وتيرة لها منذ أبريل .

انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين إلى 52.0، مسجلاً بذلك تباطؤاً للشهر الرابع على التوالي. وتراجع الطلب على الصادرات، واستمرت عمليات تسريح العمال، على الرغم من تحسن التوقعات لعام 2026 .

أكد محافظ بنك اليابان، أويدا، استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا سار النمو والتضخم وفقاً للتوقعات. ويتزايد التفاؤل بشأن استدامة دورة الأجور والأسعار، مع وصف عملية تطبيع السياسة النقدية بأنها تدريجية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الين الياباني من أضعف عملات مجموعة العشر اليوم؛ حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين بنسبة 0.21 %.