مؤتمر الفيدرالي- عدد أقل من الأعضاء يطالبون بتخفيضات. سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي أقل من 1.15

لا تزال السياسة النقدية الحالية مناسبة.

لا تزال تداعيات الوضع في الشرق الأوسط غير واضحة.

ارتفعت توقعات التضخم بشكل حاد، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط.

تم تعديل توقعات التضخم للعام الحالي بالزيادة.

لا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل متسقة مع بلوغ الهدف المحدد بنسبة 2% ضمن الأفق الزمني المتوقع.

يواصل الاحتياطي الفيدرالي نهجه في الاستجابة لأوضاع التضخم وسوق العمل.

من المتوقع أن تدعم قرارات خفض أسعار الفائدة السابقة سوق العمل.

من المرجح أن يرتفع التضخم على المدى القصير، ولكن يصعب التنبؤ به على المدى الطويل.

سيتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراته في كل اجتماع على حدة.

تصريحات متوازنة من باول. يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع الترقب والانتظار، على الأقل حتى نهاية ولاية باول الحالية.

لا يزال التضخم يسير في مسار تنازلي، حتى مع أزمة النفط الأخيرة (مدة الأزمة غير معروفة).

في السابق، كانت هناك العديد من المؤشرات على بدء انخفاض التضخم (التقدم المحرز في الحد من تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المنتجات).

إذا لم يُلاحظ أي تقدم في خفض التضخم بحلول منتصف العام، فسيكون من الصعب توقع خفض أسعار الفائدة.

يؤيد عدد أقل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض أسعار الفائدة، لكن الإجماع لا يزال يشير إلى ذلك. ارتفاع قيمة الدولار.