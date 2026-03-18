مؤتمر الفيدرالي- عدد أقل من الأعضاء يطالبون بتخفيضات. سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي أقل من 1.15

- لا تزال السياسة النقدية الحالية مناسبة.
- لا تزال تداعيات الوضع في الشرق الأوسط غير واضحة.
- ارتفعت توقعات التضخم بشكل حاد، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط.
- تم تعديل توقعات التضخم للعام الحالي بالزيادة.
- لا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل متسقة مع بلوغ الهدف المحدد بنسبة 2% ضمن الأفق الزمني المتوقع.
- يواصل الاحتياطي الفيدرالي نهجه في الاستجابة لأوضاع التضخم وسوق العمل.
- من المتوقع أن تدعم قرارات خفض أسعار الفائدة السابقة سوق العمل.
- من المرجح أن يرتفع التضخم على المدى القصير، ولكن يصعب التنبؤ به على المدى الطويل.
- سيتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراته في كل اجتماع على حدة.
- تصريحات متوازنة من باول. يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع الترقب والانتظار، على الأقل حتى نهاية ولاية باول الحالية.
- لا يزال التضخم يسير في مسار تنازلي، حتى مع أزمة النفط الأخيرة (مدة الأزمة غير معروفة).
- في السابق، كانت هناك العديد من المؤشرات على بدء انخفاض التضخم (التقدم المحرز في الحد من تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المنتجات).
- إذا لم يُلاحظ أي تقدم في خفض التضخم بحلول منتصف العام، فسيكون من الصعب توقع خفض أسعار الفائدة.
- يؤيد عدد أقل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض أسعار الفائدة، لكن الإجماع لا يزال يشير إلى ذلك. ارتفاع قيمة الدولار.
- تجدر الإشارة إلى أنه بينما يبقى الإجماع على خفض أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٦ دون تغيير، فإن عددًا أقل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يؤيدون ذلك حاليًا.
المصدر: Bloomberg Finance LP
- قد يظهر أثر صدمة النفط على التضخم الأساسي. في حال عدم إحراز أي تقدم في التضخم، فلا تخفيضات.
- أدى تباطؤ وتيرة خفض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع توقعات التضخم.
- يعود ارتفاع التوقعات جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط.
- لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي تقييم تأثير صدمة النفط على الاقتصاد بشكل كامل.
- يمكن تعويض صدمة النفط جزئيًا أو كليًا بزيادة إنتاج الطاقة المحلي (زيادة استخراج النفط والغاز، إلخ).
- تتوازن أسعار الفائدة على الحد الفاصل بين الحياد والتقييد.
- من المهم الآن الحفاظ على أسعار فائدة تقييدية بشكل طفيف، ولكن ليس بشكل مفرط.
- يواجه الاحتياطي الفيدرالي موقفًا صعبًا، حيث يوازن بين عوامل المخاطرة المختلفة.
أدت عدة تصريحات متشددة إلى انخفاض حاد في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.150.
- لا ينوي باول ترك منصبه طالما استمر تحقيق وزارة العدل في المخالفات.
- لم يحسم باول أمره بعد بشأن البقاء محافظًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته كرئيس. وسيتخذ قراره بناءً على ما يخدم الشعب الأمريكي والاقتصاد على أفضل وجه.
- يُظهر سوق العمل بعض مؤشرات الضعف، لا سيما في خلق فرص العمل. وتُشير ميزان المخاطر إلى وضع سلبي.
