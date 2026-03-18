٢٢:٥٥ · ١٨ مارس ٢٠٢٦

مؤتمر الفيدرالي- عدد أقل من الأعضاء يطالبون بتخفيضات. سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي أقل من 1.15

  • لا تزال السياسة النقدية الحالية مناسبة.
  • لا تزال تداعيات الوضع في الشرق الأوسط غير واضحة.
  • ارتفعت توقعات التضخم بشكل حاد، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط.
  • تم تعديل توقعات التضخم للعام الحالي بالزيادة.
  • لا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل متسقة مع بلوغ الهدف المحدد بنسبة 2% ضمن الأفق الزمني المتوقع.
  • يواصل الاحتياطي الفيدرالي نهجه في الاستجابة لأوضاع التضخم وسوق العمل.
  • من المتوقع أن تدعم قرارات خفض أسعار الفائدة السابقة سوق العمل.
  • من المرجح أن يرتفع التضخم على المدى القصير، ولكن يصعب التنبؤ به على المدى الطويل.
  • سيتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراته في كل اجتماع على حدة.
  • تصريحات متوازنة من باول. يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع الترقب والانتظار، على الأقل حتى نهاية ولاية باول الحالية.
  • لا يزال التضخم يسير في مسار تنازلي، حتى مع أزمة النفط الأخيرة (مدة الأزمة غير معروفة).
  • في السابق، كانت هناك العديد من المؤشرات على بدء انخفاض التضخم (التقدم المحرز في الحد من تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المنتجات).
  • إذا لم يُلاحظ أي تقدم في خفض التضخم بحلول منتصف العام، فسيكون من الصعب توقع خفض أسعار الفائدة.
  • يؤيد عدد أقل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض أسعار الفائدة، لكن الإجماع لا يزال يشير إلى ذلك. ارتفاع قيمة الدولار.
  • تجدر الإشارة إلى أنه بينما يبقى الإجماع على خفض أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٦ دون تغيير، فإن عددًا أقل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يؤيدون ذلك حاليًا.

المصدر: Bloomberg Finance LP

  • قد يظهر أثر صدمة النفط على التضخم الأساسي. في حال عدم إحراز أي تقدم في التضخم، فلا تخفيضات.
  • أدى تباطؤ وتيرة خفض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع توقعات التضخم.
  • يعود ارتفاع التوقعات جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط.
  • لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي تقييم تأثير صدمة النفط على الاقتصاد بشكل كامل.
  • يمكن تعويض صدمة النفط جزئيًا أو كليًا بزيادة إنتاج الطاقة المحلي (زيادة استخراج النفط والغاز، إلخ).
  • تتوازن أسعار الفائدة على الحد الفاصل بين الحياد والتقييد.
  • من المهم الآن الحفاظ على أسعار فائدة تقييدية بشكل طفيف، ولكن ليس بشكل مفرط.
  • يواجه الاحتياطي الفيدرالي موقفًا صعبًا، حيث يوازن بين عوامل المخاطرة المختلفة.

أدت عدة تصريحات متشددة إلى انخفاض حاد في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.150.

 

  • لا ينوي باول ترك منصبه طالما استمر تحقيق وزارة العدل في المخالفات.
  • لم يحسم باول أمره بعد بشأن البقاء محافظًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته كرئيس. وسيتخذ قراره بناءً على ما يخدم الشعب الأمريكي والاقتصاد على أفضل وجه.
  • يُظهر سوق العمل بعض مؤشرات الضعف، لا سيما في خلق فرص العمل. وتُشير ميزان المخاطر إلى وضع سلبي.
