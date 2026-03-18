ملخص اليوم – تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع (18/03/2026)

تجاوز سعر خام برنت 108 دولارات للبرميل، متداولًا قرب 110 دولارات خلال اليوم، محققًا مكاسب تجاوزت 5%، مدفوعًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

شنت إسرائيل هجومًا على حقل غاز جنوب فارس الإيراني العملاق، وأعلن العراق عن توقف تدفق الغاز من ذلك الاتجاه؛ وشنّت إيران سلسلة من الهجمات الانتقامية على الإمارات والسعودية وقطر، وأعلنت قطر عن اندلاع حريق في مركز رأس لفان للغاز الطبيعي المسال.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أبقى على توقعاته بخفضها في عامي 2026 و2027، مع تغير توزيع النقاط؛ وحذّر باول في عدة تصريحات متشددة من أنه إذا لم يحقق التضخم مزيدًا من التقدم، فلا ينبغي إجراء أي تخفيضات، وأقرّ بصعوبة تحديد حجم الصدمة النفطية، وأن تأثيرها طويل الأجل غير مؤكد.

أشار باول إلى ازدياد احتمالية رفع أسعار الفائدة في الخطوة التالية، حتى مع استمراره في اعتبار الصدمة النفطية عاملًا استثنائيًا ذا عواقب غير مؤكدة.

أشار باول إلى نيته البقاء في منصبه كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي على الأقل حتى انتهاء تحقيق وزارة العدل.

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.15 بعد أن أوضح باول أن عددًا أقل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يتوقعون الآن خفض أسعار الفائدة، وأنه لا ينبغي اللجوء إلى ذلك في حال ارتفاع التضخم.

تم تعديل توقعات التضخم بالزيادة، لكن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا.

تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي قبل النزاع، ولا يزال التضخم أعلى من الهدف المحدد، ويبدو سوق العمل هشًا بشكل متزايد (توقف نمو الوظائف مع بلوغ البطالة حوالي 4.4%)، مما يزيد من مخاطر الركود التضخمي.

انخفض مؤشرا الولايات المتحدة 100 و500 بنسبة تقارب 1% بسبب مخاوف التضخم وتصريحات باول المتشددة، مما محا انتعاشًا استمر يومين في وول ستريت.

من المقرر أن تعلن شركة مايكرون، إحدى الشركات الرئيسية المستفيدة من ارتفاع أسعار الذاكرة، عن أرباحها بعد إغلاق السوق الأمريكية.

ارتفعت أسهم شركات البصريات، مثل "أبلايد أوبتوإلكترونيكس" و"لومينتوم هولدينغز" و"كوهيرنت"، بأكثر من 10% بعد أن سلط مؤتمر في لوس أنجلوس الضوء على الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لنمو هذا القطاع.

في المقابل، شهد سوق العملات الرقمية انخفاضًا حادًا مدفوعًا بقوة الدولار وارتفاع العوائد، حيث تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 3% ليصل إلى 71 ألف دولار أمريكي.