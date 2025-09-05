حصاد الأسواق (05.09.2025)

- أنهت وول ستريت الجلسة على مكاسب، حيث ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.8%، مسجلين أعلى مستوياتهما التاريخية، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1%، ومؤشر راسل 2000 بنسبة 1.3%. وعززت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي التفاؤل.
- عززت بيانات سوق العمل الضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية المعنويات، حيث أظهر تقرير ADP انخفاضًا في نمو التوظيف. وينتظر المستثمرون الآن التقرير الرسمي لمكتب إحصاءات العمل، والذي قد يؤكد الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.
- وانخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مما زاد من جاذبية الأسهم. وظل الذهب قريبًا من مستوياته القياسية، بينما انخفضت أسعار النفط تحسبًا لاجتماع أوبك+.
- وفي اليابان، فاجأت بيانات الاقتصاد الكلي الأسواق بشكل إيجابي، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 3% على أساس سنوي، وارتفع إنفاق الأسر بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
- من بين الشركات الصاعدة في وول ستريت، برزت شركة أمريكان إيجل، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 38% بفضل توقعات مبيعات قوية. كما ارتفع سهم تي. رو برايس (+5.8%) بعد إعلانه عن شراكة مع جولدمان ساكس.
- تجاوزت شركة برودكوم التوقعات في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 16 مليار دولار، وبلغ ربح السهم 1.69 دولار مقارنةً بالتوقعات البالغة 1.66 دولار، ونما قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 63% ليصل إلى 5.2 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق 6.2 مليار دولار في الربع التالي. كما أعلنت الشركة عن عقد جديد للذكاء الاصطناعي بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة OpenAI، ورفعت توقعاتها للربع الرابع إلى 17.4 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها بنسبة 3-4.6% في تداولات ما بعد ساعات العمل.
- يُظهر سوق العملات المشفرة بوادر حذر - يتذبذب سعر البيتكوين حول مستوى 110,000 دولار أمريكي، ويشتري المستثمرون عند انخفاضه، على الرغم من تحذير المحللين من أن الإغلاق فوق 112,000 دولار أمريكي أمر بالغ الأهمية لتجنب المزيد من الانخفاضات. إضافةً إلى ذلك، يشير ارتفاع معدل تجزئة شبكة البيتكوين إلى استقرار تكنولوجي، ولكن تاريخيًا، قد تُثير تقلبات سبتمبر القلق.
- يشهد الذهب تصحيحًا بعد مستويات قياسية - حيث يجني المستثمرون الأرباح، في انتظار إشارات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤدي إلى تراجع مؤقت في سعر المعدن.
