حصاد الأسواق (05.09.2025)

تجاوزت شركة برودكوم التوقعات في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 16 مليار دولار، وبلغ ربح السهم 1.69 دولار مقارنةً بالتوقعات البالغة 1.66 دولار، ونما قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 63% ليصل إلى 5.2 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق 6.2 مليار دولار في الربع التالي. كما أعلنت الشركة عن عقد جديد للذكاء الاصطناعي بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة

، ورفعت توقعاتها للربع الرابع إلى 17.4 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها بنسبة 3-4.6% في تداولات ما بعد ساعات العمل.