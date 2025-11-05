حصاد الأسواق (05.11.2025)

حذّر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ من أن تصاعد الحمائية والتدابير التجارية الأحادية الجانب تُزعزع النظام الاقتصادي العالمي، داعيًا إلى التعاون والدفاع عن التجارة الحرة في ظل تباطؤ النمو. في الوقت نفسه، علّقت الصين الرسوم الجمركية بنسبة 24% على السلع الأمريكية لمدة عام، مع إبقاء الرسوم الجمركية بنسبة 10%، مما ساعد في الحد من خسائر سوق الأسهم وخفف من قوة الين. في الصين، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.6 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع انكماش طلبات التصدير وتراجع التوظيف. في الوقت نفسه، حدد بنك الشعب الصيني (

) سعر صرف اليوان المرجعي عند 7.0901 للدولار، وهو أعلى بقليل من المتوقع (7.1336)، مما يشير إلى دعم متواضع للعملة الصينية.