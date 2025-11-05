حصاد الأسواق (05.11.2025)

- شهدت الأسواق الأمريكية انخفاضات ملحوظة يوم الثلاثاء، مع تعرض قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية التقديرية لأكبر قدر من الضغط. انخفض مؤشر ناسداك بنحو 2%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.17%، ومؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 0.5% بقليل. وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنحو 2.3%، مع تراجع حاد في أسهم شركات أشباه الموصلات، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 3.7%. وحققت الأسواق أرباحًا وسط مخاوف من تصحيح محتمل بعد فترة طويلة من المكاسب.
- في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت الأسهم عمليات بيع واسعة النطاق، مواصلةً تراجعات وول ستريت. ويتفاعل المستثمرون مع المخاوف المتزايدة بشأن أسهم التكنولوجيا المبالغ في قيمتها واحتمالية التباطؤ الاقتصادي.
- تكبدت اليابان أكبر الخسائر، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3%، وسجل مؤشر توبكس أسوأ جلسة له في أكثر من ستة أشهر. وتصدرت شركات التكنولوجيا الانخفاضات، حيث خسرت مجموعة سوفت بنك حوالي 10%، وامتد ضغط البيع إلى شركات تصنيع أشباه الموصلات. في كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 4.8%، ويعزى ذلك أساسًا إلى الانخفاضات الحادة في أسهم سامسونج وإس كيه هاينكس، مما أدى إلى توقف مؤقت لتداول العقود الآجلة.
- في هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.28%، بينما حافظ مؤشر شنغهاي المركب الصيني على ارتفاع طفيف (+0.05%) بعد أن أعلنت بكين تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية بنسبة 24% على السلع الأمريكية لمدة عام، مع إبقاء الرسوم الجمركية بنسبة 10%، مما عزز معنويات المستثمرين لفترة وجيزة.
- في أستراليا، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 بنسبة 0.24%، متأثرًا بالاتجاه العالمي نحو تجنب المخاطرة وضعف الطلب على الأصول التكنولوجية.
- حذّر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ من أن تصاعد الحمائية والتدابير التجارية الأحادية الجانب تُزعزع النظام الاقتصادي العالمي، داعيًا إلى التعاون والدفاع عن التجارة الحرة في ظل تباطؤ النمو. في الوقت نفسه، علّقت الصين الرسوم الجمركية بنسبة 24% على السلع الأمريكية لمدة عام، مع إبقاء الرسوم الجمركية بنسبة 10%، مما ساعد في الحد من خسائر سوق الأسهم وخفف من قوة الين. في الصين، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.6 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع انكماش طلبات التصدير وتراجع التوظيف. في الوقت نفسه، حدد بنك الشعب الصيني (PBOC) سعر صرف اليوان المرجعي عند 7.0901 للدولار، وهو أعلى بقليل من المتوقع (7.1336)، مما يشير إلى دعم متواضع للعملة الصينية.
- رفعت كندا توقعاتها للعجز وخفضت توقعات النمو لهذا العام.
- وفي اليابان، أكد محضر اجتماع بنك اليابان لشهر سبتمبر اتباع نهج حذر في تطبيع السياسة النقدية.
- تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستوى 100 لأول مرة منذ 1 أغسطس، ليصل إلى 100.255، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 4.2% منذ 18 سبتمبر. وارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 1% مقابل الدولار النيوزيلندي وارتفاع بنسبة 0.91% مقابل الجنيه الإسترليني.
- وتستمر أسعار النحاس في الانخفاض لليوم الخامس على التوالي في الأسواق العالمية.
- في سوق العملات المشفرة، تعرّضت عملة البيتكوين لضغوط شديدة، حيث انخفضت إلى المستوى النفسي البالغ 100,000 دولار أمريكي. كما شهدت عملة الإيثريوم تصحيحًا كبيرًا، حيث فقدت ما يقرب من 8% من قيمتها، لتحوم حول 3,200 دولار أمريكي. تُعدّ هذه الانخفاضات جزءًا من تصحيح أوسع نطاقًا للأصول ذات المخاطر العالية، مدفوعًا بالمخاوف بشأن تزايد مخاطر السوق والسياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من حالة عدم اليقين ودفع المستثمرين إلى جني الأرباح.
