حصاد الأسواق (06.01.2025)

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في هونغ كونغ إلى 51.9 في ديسمبر/كانون الأول من 52.9 في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلًا بذلك الشهر الخامس على التوالي من التوسع، ولكنه يشير إلى تباطؤ طفيف في الزخم. واستمر الإنتاج والطلبات الجديدة في النمو بوتيرة ثابتة ولكن أبطأ، بينما زادت الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ عام، وهو ما يشير عادةً إلى زيادة الطلب وإمكانية تحقيق المزيد من نمو الإنتاج .