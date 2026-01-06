حصاد الأسواق (06.01.2025)

- تشهد الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب طفيفة تتراوح بين 0.60% و0.80%، باستثناء مؤشر AU200.cash الأسترالي الذي انخفض بنسبة 0.90%.
- واصل الدولار الأمريكي تراجعه عقب صدور بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الاثنين، حيث ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15%.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات في أستراليا إلى 51.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 52.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى استمرار النمو، ولكن بوتيرة أبطأ منذ مايو/أيار. وعلى الرغم من انخفاض الرقم الإجمالي، فقد زادت الطلبات الجديدة والطلب على الصادرات، وتسارعت وتيرة التوظيف، وانخفضت الطلبات المتراكمة، مما يوحي بمرونة الطلب حتى عام 2026.
- تفاقمت ضغوط التكاليف على أسعار المدخلات والمخرجات، حيث أفادت الشركات بارتفاع تكاليف المواد والطاقة والعمالة، وتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مما يعزز خطر استمرار التضخم المدفوع بقطاع الخدمات.
- في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، كشفت NVIDIA النقاب عن منصة Rubin من الجيل التالي، والمبنية على شريحة Vera Rubin الفائقة، التي تدمج وحدة معالجة مركزية مع وحدتي معالجة رسومية في حزمة واحدة. وأكد جنسن هوانغ أن أنظمة خوادم الذكاء الاصطناعي الجديدة - المتوقع طرحها في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2026 - مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الفاعل ونماذج الاستدلال المتقدمة، ويمكنها تحقيق خفض في التكاليف يصل إلى عشرة أضعاف مقارنةً بجيل Blackwell.
- أظهرت بيانات بنك اليابان انكماش القاعدة النقدية في عام 2025 للمرة الأولى منذ 18 عامًا، مما يعكس تحولًا عن السياسة النقدية التيسيرية للغاية، ويعزز التوقعات بمزيد من التخفيض التدريجي للفائدة ورفع أسعار الفائدة.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في هونغ كونغ إلى 51.9 في ديسمبر/كانون الأول من 52.9 في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلًا بذلك الشهر الخامس على التوالي من التوسع، ولكنه يشير إلى تباطؤ طفيف في الزخم. واستمر الإنتاج والطلبات الجديدة في النمو بوتيرة ثابتة ولكن أبطأ، بينما زادت الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ عام، وهو ما يشير عادةً إلى زيادة الطلب وإمكانية تحقيق المزيد من نمو الإنتاج.
- وضعت إدارة ترامب شروطًا واضحة لتولي ديلسي رودريغيز القيادة المؤقتة، مشيرةً إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة ضروري لبقاء البلاد سياسيًا.
- وتطالب الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تهريب المخدرات، وطرد المستشارين الإيرانيين والكوبيين وغيرهم من المستشارين الأجانب الذين يُعتبرون معادين للمصالح الأمريكية، ووقف مبيعات النفط للدول التي تُعتبر خصومًا.
- وأكد البيت الأبيض أنه يجري محادثات مع عدة شركات نفط أمريكية بشأن استثمارات محتملة بمليارات الدولارات لإعادة بناء قطاع الطاقة في فنزويلا، دون أن يُحدد أسماء الشركات أو الجداول الزمنية.
- وتتوقع البنوك الأسترالية الكبرى، بما فيها بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) وبنك أستراليا الوطني (NAB)، أن يستأنف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) رفع أسعار الفائدة في فبراير 2026، مع توقعات أخرى بزيادة أخرى في مايو.
