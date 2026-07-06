حصاد الأسواق (06.07.2026)

أما على الصعيد الاقتصادي، فسيكون الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو (الأربعاء)، وهو أول اجتماع برئاسة كيفن وارش الجديد، الذي انتقد التوجيهات الاستباقية المفرطة للبنك المركزي. وبعد صدور تقرير ضعيف عن الوظائف، تُشير توقعات السوق حاليًا إلى احتمال بنسبة 78% تقريبًا بأن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 يوليو، لكنّ احتمالية تغييرها في سبتمبر تتزايد. أكدت منظمة أوبك+ رفعها لحدود الإنتاج للشهر الخامس على التوالي، بمقدار 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس، ليصل إجمالي الزيادة منذ أبريل إلى ما يقارب 800 ألف برميل يوميًا. واليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً، سيصدر مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات لشهر يونيو (التوقعات: 54.2 مقابل 54.5 سابقًا)، وسيلقي عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والير، كلمةً هذا المساء.