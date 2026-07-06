حصاد الأسواق (06.07.2026)

- لا يزال الوضع الجيوسياسي هادئًا نسبيًا، إذ لم تُسجّل أيّ اختراقات جديدة في المحادثات الأمريكية الإيرانية، لكنّ 160 سفينة (98 ناقلة نفط) عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وهو عدد لا يزال أقل بكثير من المتوسط قبل الحرب البالغ 138 سفينة عبور يوميًا. سيتوجّه الرئيس ترامب إلى قمة الناتو في تركيا، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا مع زيلينسكي لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي البحر الأحمر، تعرّضت سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل اليمن، على الرغم من أنّ وقف إطلاق النار مع الحوثيين لا يزال مستقرًا نسبيًا.
- أما على الصعيد الاقتصادي، فسيكون الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو (الأربعاء)، وهو أول اجتماع برئاسة كيفن وارش الجديد، الذي انتقد التوجيهات الاستباقية المفرطة للبنك المركزي. وبعد صدور تقرير ضعيف عن الوظائف، تُشير توقعات السوق حاليًا إلى احتمال بنسبة 78% تقريبًا بأن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 يوليو، لكنّ احتمالية تغييرها في سبتمبر تتزايد. أكدت منظمة أوبك+ رفعها لحدود الإنتاج للشهر الخامس على التوالي، بمقدار 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس، ليصل إجمالي الزيادة منذ أبريل إلى ما يقارب 800 ألف برميل يوميًا. واليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً، سيصدر مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات لشهر يونيو (التوقعات: 54.2 مقابل 54.5 سابقًا)، وسيلقي عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والير، كلمةً هذا المساء.
- أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي بمكاسب قوية، حيث اقترب مؤشر داو جونز من مستويات قياسية (+2% للأسبوع)، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 2.1%، على الرغم من ضعف قطاع أشباه الموصلات (مؤشر SMH ETF -3.2%). وتتداول العقود الآجلة اليوم بانخفاض طفيف: ستاندرد آند بورز 500 -0.15%، وناسداك -0.48%، بينما ظلت العقود الآجلة الأوروبية (داكس، فوتسي) مستقرة، وانخفض مؤشر يوروستوكس 50 انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.2%.
- تشهد الأسواق الآسيوية تبايناً في الأداء وسط حالة من الحذر قبيل موسم إعلان أرباح شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة تتراوح بين 0.7% و1.4%، وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة تتراوح بين 0.9% و1.2% تحت ضغط تحذير بنك كوريا المركزي بشأن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية لأسهم سامسونج وإس كيه هاينكس (اللتان تمثلان 55.3% من القيمة السوقية للمؤشر). في المقابل، حافظ مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ على استقراره (+0.4%)، بينما بقي مؤشر سي إس آي 300 الصيني دون تغيير يُذكر، وكذلك مؤشر إيه إس إكس 200 الأسترالي.
- وفي سوق الصرف الأجنبي، لا يزال الدولار مستقراً نسبياً (مؤشر الدولار الأمريكي/الين الياباني عند حوالي 100.9)، ويظل الين الياباني هو العامل المؤثر الرئيسي، حيث يتذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول 161.5-161.9، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في 40 عاماً (منذ عام 1986) عند 162.84. لا يزال خطر تدخل وزارة المالية اليابانية العامل الرئيسي الذي يحد من المزيد من انخفاض قيمة الين، على الرغم من أن المحللين (بمن فيهم غولدمان ساكس، التي رفعت توقعاتها إلى 165) يعتقدون أن التدخل وحده لن يعكس هذا الاتجاه بشكل دائم دون تغيير في أساسيات الاقتصاد الكلي. ويستقر اليورو قرب 1.1430-1.1435 دولارًا أمريكيًا، ويتراوح الجنيه الإسترليني بين 1.3351 و1.3381 دولارًا أمريكيًا، بينما بدأ الوون الكوري الجنوبي أول يوم من التداول الفوري على مدار 24 ساعة عند 1532-1534.
- في سوق السلع، انخفض سعر النفط انخفاضًا طفيفًا عقب قرار أوبك+ زيادة الإنتاج، حيث تراجع خام برنت إلى حوالي 71.78-71.90 دولارًا أمريكيًا (أدنى مستوى له في أربعة أشهر)، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 68.47-68.72 دولارًا أمريكيًا. يتراجع الذهب بعد مكاسبه التي تجاوزت 2% الأسبوع الماضي، ويتداول حاليًا عند حوالي 4151-4172 دولارًا للأونصة، متأثرًا بارتفاع طفيف في قيمة الدولار، على الرغم من توقعات بنك جيه بي مورغان بوصوله إلى 4300 دولار في الربع الثالث. وانخفضت الفضة بنحو 1% لتصل إلى 61.7-61.8 دولارًا، بينما سجل الغاز الطبيعي أكبر انخفاض بين جميع السلع، بنسبة تقارب 2%.
- من بين الشركات، تستحوذ سامسونج للإلكترونيات على أكبر قدر من الاهتمام؛ إذ من المتوقع أن تعلن يوم الثلاثاء عن زيادة قدرها 18 ضعفًا في أرباحها التشغيلية (إلى حوالي 86 تريليون وون، أو 56.35 مليار دولار) بفضل طفرة تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الذاكرة. وتستعد شركة إس كيه هاينكس لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بقيمة 28 مليار دولار، بينما تبدأ دلتا إيرلاينز وبيبسيكو موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية هذا الأسبوع، قبل انطلاق موسم إعلان أرباح البنوك الأسبوع المقبل.
- استقر سعر البيتكوين عند مستوى يتراوح بين 63,000 و63,200 دولار أمريكي (+0.11%)، مُظهرًا تأثرًا طفيفًا بأحداث السوق اليوم.
- تشمل أبرز أحداث جلسة اليوم: مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكي (الساعة 4:00 مساءً)، وخطابات والير ولاغارد في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالين الياباني - إذ قد يؤدي اختبار مستوى 162.80 إلى تدخل من طوكيو. أما يوم الأربعاء، فسيتجه التركيز نحو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي (الذي يتوقع رفع سعر الفائدة إلى 2.50%).
التقويم الاقتصادي: الأنظار متجهة نحو بيانات الخدمات الأمريكية الرئيسية ⏰
ملخص اليوم: الولايات المتحدة تحتفل بيوم الاستقلال، وأوروبا تنتعش
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة
الولايات المتحدة: أمريكا تحتفل، والمؤشرات يزدهر