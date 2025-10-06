حصاد الأسواق (06.10.2025)

في بداية اليوم، انصبّ اهتمام المستثمرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الانتخابات اليابانية، حيث فازت ساناي تاكايتشي بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وارتفع مؤشر JP225 بنسبة 4.60% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 48,100 نقطة.

يُعتبر تاكايتشي صاحب الأجندة المالية والنقدية الأكثر توسعًا بين مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي الخمسة الذين كانوا يتنافسون على خلافة رئيس الوزراء المتشدد شيغيرو إيشيبا.

تشير التقارير إلى أن تاكايتشي قد يُعيّن مينورو كيهارا أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، ويُعيد توشيميتسو موتيجي وزيرًا للخارجية. ولا يزال منصب وزارة المالية شاغرًا، مما يزيد من حساسية السوق.

انخفض الين بنسبة تتراوح بين 0.9% و1.2%، مع ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.90% ليصل إلى 150.400. وقد بدأت الأسواق في احتساب السياسة المالية التوسعية وتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان.

ارتفع الذهب بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 3,920 دولارًا للأونصة.

كما ارتفع النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة طفيفة في الإنتاج الشهر المقبل، وهو ما يقل بكثير عن المخاوف السابقة. وتشير تحليلات نهاية الأسبوع إلى أن هذه الزيادة أقل من نصف ما نوقش في البداية.

ارتفع مؤشر التضخم لمعهد ملبورن بنسبة +0.4% على أساس شهري (كان سابقًا -0.3%)، رافعًا المعدل السنوي إلى 3.0% من 2.8%. وتُعقّد هذه البيانات التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الأسترالي على المدى القريب.

استمر إغلاق الحكومة الأمريكية لأكثر من أسبوع، مما أدى إلى تأخير إصدار بعض البيانات الاقتصادية وزيادة الضجيج السياسي. وحذّر البيت الأبيض من احتمال تسريح العمال إذا استمرت المفاوضات متعثرة، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر. قد يؤدي الجمود المطول إلى تفاقم التوتر، لكن التأثير قصير المدى يبقى عمليًا في الغالب.