التقويم الاقتصادي: الاقتصاد الكلي وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء (31.10.2025)

بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية وخطابات الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

في السوق الأوروبية اليوم، سينصبّ تركيز المستثمرين على بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا وسويسرا، بالإضافة إلى مؤشرات التضخم في فرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو بأكملها. وسيكون الحدث الرئيسي هو نشر مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو، مع أنه من غير المتوقع أن تؤثر البيانات الحالية على سياسة البنك المركزي الأوروبي. وقد اختتم البنك المركزي الأوروبي بالفعل دورة التيسير النقدي، ويركز حاليًا على مراقبة الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أنه لن يتفاعل مع أي انحرافات قصيرة الأجل عن هدف التضخم البالغ 2%.

خلال جلسة التداول الأمريكية، سينصبّ التركيز الرئيسي على الناتج المحلي الإجمالي الشهري الكندي، المتوقع أن يبلغ صفرًا في المائة مقارنة بـ 0.2% في الفترة السابقة. في الوقت الحالي، من غير المرجح أن تؤثر هذه الأرقام على قرارات بنك كندا، الذي خفض بالفعل أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى، مما يُشير إلى نهاية محتملة لدورة التيسير النقدي، مع ترك مجال لاتخاذ مزيد من الإجراءات وفقًا للتطورات الاقتصادية.

كما سيراقب المستثمرون عن كثب خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تُعلن انتهاء فترة التجميد. قد تؤكد خطابات لوغان وبوستك وهاماك - المعروفين بمواقفهم المتشددة - عدم وجود خطط لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مما يؤثر على معنويات السوق.

تقويم اليوم:

08:00 ألمانيا - أسعار الواردات لشهر سبتمبر

أسعار الواردات (شهريًا): الفعلي 0.2%؛ المتوقع -0.2%؛ السابق -0.5%

أسعار الواردات (سنويًا): الفعلي -1%؛ المتوقع -1.5%؛ السابق -1.5%

08:00 ألمانيا - مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر

مبيعات التجزئة (شهريًا): الفعلي 0.2%؛ السابق -0.2%

مبيعات التجزئة (غير مُعلنة) (سنويًا): الفعلي 1.9%؛ السابق 1.8%

08:00 تركيا - ميزان التجارة الخارجية (بالدولار الأمريكي، سبتمبر)

الفعلية: -6.9 مليار؛ السابق: -4.21 مليار

08:00 المملكة المتحدة - مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريًا) لشهر أكتوبر

الفعلية: 0.3%؛ المتوقعة 0.0% السابق ٠.٥٪

08:30 المجر - مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر سبتمبر

السابق شهريًا: -٠.٨٪

السابق سنويًا: ٢.٣٪

08:30 سويسرا - مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر

مبيعات التجزئة (شهريًا): توقعات ٠.٢٪؛ السابق -٠.٢٪

مبيعات التجزئة (شهريًا): توقعات ٠.٣٪؛ السابق -٠.٢٪

08:45 فرنسا - التضخم الاستهلاكي الأولي لشهر أكتوبر

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): توقعات ٠.١٪؛ السابق -١٪

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): توقعات ٠.١٪؛ السابق -١.١٪

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): توقعات ١.٠٪؛ السابق ١.٢٪

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): توقعات ١.٠٪؛ السابق السابق ١٫١٪

08:45 فرنسا - مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر سبتمبر

السابق: شهريًا: -٠٫٢٪

السابق: سنويًا: ٠٫١٪

10:00 بولندا - مؤشر أسعار المستهلك الأولي لشهر أكتوبر

شهريًا: توقعات ٠٫٤٪؛ السابق: ٠٫٠٪

سنويًا: توقعات ٢٫٩٪؛ السابق: ٢٫٩٪

11:00 منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي لشهر أكتوبر

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الشهري: سابقًا ٠٫١٪

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي (شهريًا): سابقًا ٠٫١٪

مؤشر أسعار المستهلك المنسق السنوي: توقعات ٢٫١٪؛ السابق: ٢٫٢٪

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي (سنويًا): توقعات ٢٫٣٪؛ السابق: ٢٫٤٪

11:00 إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلك الأولي لشهر أكتوبر

شهريًا: توقعات ٠٫٠٪؛ السابق: السابق -0.2%

على أساس سنوي: توقعات 1.6%؛ السابق 1.6%

13:30 كندا - الناتج المحلي الإجمالي الشهري لشهر أغسطس

التوقعات: 0.0%؛ السابق: 0.2%

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - خطاب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان

14:45 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر أكتوبر

التوقعات: 42.3؛ السابق: 40.6

17:00 الولايات المتحدة الأمريكية - خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك

17:00 الولايات المتحدة الأمريكية - خطاب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك

18:00 الولايات المتحدة الأمريكية - عدد منصات الحفر (سوق النفط) لهذا الأسبوع

العدد الفعلي: 420

تقويم الشركات (قبل جلسة وول ستريت):