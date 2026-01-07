حصاد الأسواق (07.01.2026)

- تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل مستقر إلى حد كبير، مما يعكس حذر المستثمرين قبيل صدور البيانات الاقتصادية الكلية المقررة اليوم (بيانات فرص العمل المتاحة ومؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد). وتشهد مؤشرات راسل 2000 أكبر تحركاتها، حيث تجاوزت مستوى 2600 نقطة النفسي (ارتفاع بنسبة 0.15%)، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%.
- في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صرّح دونالد ترامب بأن السلطات الفنزويلية المؤقتة ستنقل ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة، ليتم بيعها بأسعار السوق. وأمر الرئيس الأمريكي وزير الطاقة كريس رايت بتنفيذ الخطة فورًا. ويشهد النفط انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي (برنت: -0.8%، غرب تكساس الوسيط: -1.2%).
- تشهد أسواق آسيا والمحيط الهادئ تصحيحًا بعد بداية قياسية للعام مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. سُجّلت أكبر الانخفاضات في الصين (سعر صرف اليوان الصيني: -1.25%) وهونغ كونغ (سعر صرف هونغ كونغ: -1%)، بينما كانت الخسائر أقل حدة في اليابان (سعر صرف اليوان الياباني: -0.3%) وأستراليا (سعر صرف اليوان الأسترالي: -0.3%).
- بلغ معدل التضخم في أستراليا 3.4% في نوفمبر، منخفضًا من 3.8% في أكتوبر. وتراجعت ضغوط التضخم في قطاعي السلع والخدمات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة والسفر. وكانت قطاعات الإسكان والغذاء والنقل من أكبر المساهمين في هذا التراجع. ويواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (+0.17%) ارتفاعه رغم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين عن المتوقع، مدعومًا بثبات معدل التضخم الأساسي، وقراءات أعلى من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي، وانخفاض أهمية البيانات الشهرية مقارنةً بالبيانات الفصلية.
- شهد قطاع الخدمات في اليابان نموًا في ديسمبر، إلا أن وتيرة هذا النمو كانت الأضعف منذ مايو. انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات بأكثر من المتوقع إلى 51.6 نقطة من 53.2 نقطة في نوفمبر (التوقعات: 52.5 نقطة). وتباطأ نمو الطلبات الجديدة على الرغم من تحسن الطلب على الصادرات. وارتفع التوظيف بأسرع وتيرة له منذ منتصف عام 2023، بينما تسارعت التكاليف والأسعار بشكل حاد. وظلت معنويات قطاع الأعمال قوية تاريخيًا، مما عزز توقعات الإنفاق الرأسمالي وزاد الضغط على بنك اليابان، ودعم الين (USDJPY: -0.2%).
- وتراجع مؤشر الدولار إلى ما دون متوسطه المتحرك الأسي لمدة 30 يومًا (USDIDX: -0.07%)، على الرغم من أن تقلبات سوق الصرف الأجنبي لا تزال منخفضة. ويتفوق الدولار الأسترالي والين الياباني على عملات مجموعة العشر الأخرى اليوم مدعومين ببيانات الاقتصاد الكلي، بينما يُعد الدولار النيوزيلندي الأضعف (NZDUSD: -0.1%، NZDJPY: -0.25%، AUDNZD: +0.25%). ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.05% فقط بعد انخفاضه أمس إلى 1.169.
- تشهد المعادن النفيسة تصحيحًا حادًا بعد ارتفاعها الأخير. وقد سجل البلاتين أكبر انخفاض (-7.40%)، بينما انخفض الذهب بنسبة 1.05% إلى 4,446 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وانخفضت الفضة بنسبة 3.5% إلى 78.34 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
- تُظهر العملات الرقمية تشاؤمًا معتدلًا. فقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.7% إلى 92,750 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 0.85% إلى 3,252 دولارًا أمريكيًا.
ملخص يومي: الأسواق تستعيد تفاؤلها في نهاية الأسبوع
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.01.2026)
افتتاح الأسواق الأمريكية: المستثمرون يتوخون الحذر في ظل حالة عدم اليقين.
عاجل: بيانات جامعة ميشيغان أفضل قليلاً مما كان متوقعاً!