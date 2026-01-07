حصاد الأسواق (07.01.2026)

وتراجع مؤشر الدولار إلى ما دون متوسطه المتحرك الأسي لمدة 30 يومًا (

)، على الرغم من أن تقلبات سوق الصرف الأجنبي لا تزال منخفضة. ويتفوق الدولار الأسترالي والين الياباني على عملات مجموعة العشر الأخرى اليوم مدعومين ببيانات الاقتصاد الكلي، بينما يُعد الدولار النيوزيلندي الأضعف (

،

،

). ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.05% فقط بعد انخفاضه أمس إلى 1.169.