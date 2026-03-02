الشرق الأوسط على صفيح ساخن

- هل يتحول التصعيد الإقليمي إلى مواجهة مباشرة تُشعل النفط وتضغط على الأسهم؟
- بين تهديدات عسكرية وتحركات دبلوماسية متعثرة… كيف تفاعلت وول ستريت مع الافتتاح؟
- النفط يقفز والذهب يعزز موقعه كملاذ آمن — هل نشهد موجة شراء بدافع الخوف؟
- هل يدفع ارتفاع الطاقة التضخم للواجهة مجددًا ويعقّد حسابات الفيدرالي؟
- هل يتحول التصعيد الإقليمي إلى مواجهة مباشرة تُشعل النفط وتضغط على الأسهم؟
- بين تهديدات عسكرية وتحركات دبلوماسية متعثرة… كيف تفاعلت وول ستريت مع الافتتاح؟
- النفط يقفز والذهب يعزز موقعه كملاذ آمن — هل نشهد موجة شراء بدافع الخوف؟
- هل يدفع ارتفاع الطاقة التضخم للواجهة مجددًا ويعقّد حسابات الفيدرالي؟
ندوة الكترونية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دبي:
- هل يتحول التصعيد الإقليمي إلى مواجهة مباشرة تُشعل النفط وتضغط على الأسهم؟
- بين تهديدات عسكرية وتحركات دبلوماسية متعثرة… كيف تفاعلت وول ستريت مع الافتتاح؟
- النفط يقفز والذهب يعزز موقعه كملاذ آمن — هل نشهد موجة شراء بدافع الخوف؟
- هل يدفع ارتفاع الطاقة التضخم للواجهة مجددًا ويعقّد حسابات الفيدرالي
حصاد الأسواق (05.03.2026)
ملخص اليوم – انتعاش المؤشرات مع ترقب أسواق النفط لمزيد من التطورات
إيران: نظرة عامة على الوضع والتوقعات
عاجل: ارتفاع قوي آخر في مخزونات النفط. سعر خام غرب تكساس الوسيط يقترب من 74 دولارًا.