١٠:٥٧ م · ٢ مارس ٢٠٢٦

الشرق الأوسط على صفيح ساخن

Milad Azar
أهم النقاط
  •         هل يتحول التصعيد الإقليمي إلى مواجهة مباشرة تُشعل النفط وتضغط على الأسهم؟
  •         بين تهديدات عسكرية وتحركات دبلوماسية متعثرة… كيف تفاعلت وول ستريت مع الافتتاح؟
  •         النفط يقفز والذهب يعزز موقعه كملاذ آمن — هل نشهد موجة شراء بدافع الخوف؟
  •         هل يدفع ارتفاع الطاقة التضخم للواجهة مجددًا ويعقّد حسابات الفيدرالي؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دبي:

٥ مارس ٢٠٢٦, ١١:٠٧ ص

