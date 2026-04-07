حصاد الأسواق (07.04.2026)

🕌 إيران - الموعد النهائي الليلة

أكد ترامب مجدداً أن الليلة (الأربعاء الساعة 3:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا/بولندا) هي "الموعد النهائي" لإيران لفتح مضيق هرمز، وإلا فإنه يهدد بتدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد. وفي الوقت نفسه، أضاف أن المحادثات "تسير على ما يرام" وأنه يرغب في التوصل إلى اتفاق، وهو ما يفسره السوق على أنه تكتيك تفاوضي تقليدي.

رفضت إيران رسمياً الإنذار، واصفةً تهديدات ترامب بأنها "خطاب متعجرف"، لكن موقع أكسيوس أفاد بأن الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الرد على أنه تكتيك تفاوضي، وليس إغلاقاً نهائياً للباب. وتشير التقارير إلى أن الحوار غير الرسمي بين الطرفين لا يزال مستمراً، وأن واشنطن تُبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية تأجيل العمل العسكري إذا ما ظهر مسارٌ موثوقٌ للتوصل إلى اتفاق.

💣 كواليس العملية العسكرية الأمريكية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل مهمة إنقاذ سرية: أسقطت القوات الجوية الأمريكية 100 قنبلة، وزن كل منها 900 كيلوغرام، ونشرت 155 طائرة لتأمين طيار طائرة إف-15 التي أُسقطت، وقطعت وصول الحرس الثوري الإيراني إلى موقع التحطم. وقُتل عدد من الضباط الإيرانيين خلال العملية.

⚖️ أزمة قيادة في إيران

كشفت صحيفة التايمز عن مذكرة سرية تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، فاقد للوعي في مستشفى بمدينة كوم، وحالته حرجة. ويثير هذا التقرير تساؤلات جدية حول مركز صنع القرار الفعلي في طهران وسط الصراع الدائر.

🚀 السعودية - هجوم صاروخي

أسقطت الدفاعات الصاروخية السعودية سبعة صواريخ باليستية كانت تستهدف المنطقة الشرقية من البلاد، بالقرب من مركز البتروكيماويات الاستراتيجي في الجبيل، وهو منشأة مسؤولة عن حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. تشير لقطات الفيديو إلى أن بعض الضربات ربما أصابت أهدافًا أرضية، مع أن التقييمات الرسمية للأضرار لا تزال جارية.

🛢️ النفط - عودة للارتفاع

تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 115-116 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له في شهر، مع اقتراب الموعد النهائي لإيران وتلاشي التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي. وارتفع سعر خام برنت (عقود الفروقات على النفط) بنسبة 1.3% إلى 111 دولارًا، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% إلى 115.20 دولارًا، مسجلاً بذلك رد فعل نموذجيًا من سوق الطاقة على تزايد خطر تصعيد التوترات والاضطرابات في مضيق هرمز.

📉 العقود الآجلة - المخاطر والعوائد

تتراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف قبيل افتتاح السوق، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5% وسط حالة من عدم اليقين المتزايد قبيل الموعد النهائي الليلة. تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح مستقر تقريبًا (+0.1%)، بعد أن أغلق مؤشر يورو ستوكس 50 جلسة الخميس منخفضًا بنسبة 0.7%.

📱 سامسونج - الأرباح تدفع النمو في آسيا وقد تعزز قطاع التكنولوجيا العالمي

أصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات نتائجها الأولية للربع الأول من عام 2026، والتي أظهرت زيادة ثمانية أضعاف على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية، متجاوزة بذلك توقعات المحللين. يُعد هذا مؤشرًا قويًا لقطاع أشباه الموصلات بأكمله، حيث افتتح مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بقوة، وقد يمتد هذا التفاؤل إلى شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا في أوروبا والولايات المتحدة (مثل ASML وNVDA وINTC).

💱 أسواق العملات الأجنبية وغيرها

يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل طفيف (+0.03% إلى 99.87)، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والحذر قبيل الموعد النهائي للأزمة الإيرانية. يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي عن بعض مكاسبه الأخيرة (-0.05% إلى 1.1537) في أعقاب تصريحات ممثل البنك المركزي الأوروبي ستورناراس بأن استجابة السياسة النقدية ستعتمد على "حجم وطبيعة صدمة الطاقة".