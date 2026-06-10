هل خرج التضخم عن السيطرة؟

في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ستصدر أهم بيانات الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع، وهي مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو في الولايات المتحدة. في أعقاب الصدمة التي أحدثها تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة، يبحث المستثمرون بشغف عن أي مؤشرات تدل على أن تشديد السياسة النقدية لن يكون ضروريًا في نهاية المطاف. قد يكون انخفاض ضغوط الأسعار أو استقرارها عاملًا حاسمًا، إلا أن المؤشرات التي تدعم هذا السيناريو قليلة جدًا.

تأخذ أسعار الفائدة الأمريكية، المستندة إلى العقود الآجلة، في الحسبان حاليًا رفعًا محتملًا في الربع الأخير من العام. ويستند هذا التوجه المتشدد في التسعير ليس فقط إلى مؤشرات استقرار سوق العمل وإشارات ارتفاع ضغوط الأسعار بشكل مطرد، بل أيضًا إلى تضاؤل ​​احتمالية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الفائدة الضمني للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (2026-2027)

المصدر: بلومبيرغ، ١٢ مايو ٢٠٢٦

ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى ٣.٨٪، وهو أعلى مستوى له منذ مايو ٢٠٢٣.

كما فاجأ التضخم الأساسي الجميع بارتفاعه، مسجلاً نمواً بنسبة ٢.٨٪ على أساس سنوي و٠.٤٪ على أساس شهري.

كان القلق الأكبر آنذاك نابعاً من الزخم المتزايد في التضخم الأساسي للخدمات (٣.٣٪)، وهو مؤشر يعكس بدقة ضغوط الأسعار المتأصلة.

اليوم، وربما بشكل غير متوقع، سنراقب عن كثب أسعار المواد الغذائية (٣.٨٪ في أبريل) والطاقة (١٧.٩٪ في أبريل) شديدة التقلب. فإذا ما سجلت هذه الأسعار قيماً مرتفعة مجدداً، فقد تُزعزع استقرار توقعات التضخم عند مستوياتها المرتفعة. وهذا بدوره قد يُترجم إلى نمو أكبر في الأجور والاستهلاك لاحقاً، مما يُحدث ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

مساهمة القطاعات في تغير ديناميكيات التضخم السنوية في الولايات المتحدة (٢٠٢٣-٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، 10 يونيو 2026

في الواقع، يشعر المستهلك العادي بضغوط التضخم ليس على المستوى الأساسي، بل على المستوى الاسمي، مع تركيز كبير بشكل غير متناسب على أسعار الوقود والغذاء. ولن يُعد ارتفاع المؤشر الرئيسي، في حد ذاته، مبرراً لرفع سعر الفائدة، إذ يُعامل بطبيعته على أنه مؤقت إلى حد كبير، بينما يُعد المؤشر الأساسي أكثر أهمية في هذا الصدد. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع توقعات التضخم، وهو ما يُمثل معلومة بالغة الأهمية للجنة. وقد يُفضي هذا إلى نمو أكبر في الأجور والاستهلاك مستقبلاً، مُحدثاً ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (2000-2026)

المصدر: أبحاث XTB، 10 يونيو 2026

قبل صدور البيانات، يشهد الدولار انخفاضًا طفيفًا جدًا مقابل اليورو، بنسبة 0.1% خلال اليوم و0.2% مقارنةً بافتتاح يوم الاثنين. وبغض النظر عن التكهنات بشأن مستوى التضخم في مايو، تتجه الأنظار إلى الأخبار الواردة من الشرق الأوسط وقرار البنك المركزي الأوروبي غدًا، حيث من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2023.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (18 يونيو - 10 يونيو)

المصدر: xStation، 10 يونيو 2026

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ميشال يوسوياك، الأسواق المالية في XTB