حصاد الأسواق (08.10.2025)

تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تداولات مستقرة، مما يشير إلى توخي الحذر بعد الارتفاع الأخير المدفوع بتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ونتائج أوراكل المتباينة. وينتظر المستثمرون أيضًا صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم. وارتفع مؤشر EU50 بنسبة 0.15%.

لا يزال التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خافتًا بسبب العطلات الرسمية في الصين وكوريا الجنوبية، بينما يغذي التشاؤم انخفاض أسهم التكنولوجيا عقب هوامش أوراكل المخيبة للآمال (بايدو: -4% في سوق ما قبل التداول في وول ستريت). كما تتلاشى المشاعر المؤيدة للأسهم الناتجة عن فوز ساناي تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني. وتتداول المؤشرات الإقليمية في المنطقة الحمراء ( HK.cash و CHN.cash: -1.4% ، JP225: -0.45% ، AU200.cash: -0.2% ).

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5% (توقعات بلومبرج: -25 نقطة أساس). وجاء القرار بالإجماع، وأبدى البنك انفتاحه على المزيد من التخفيضات. ووفقًا لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، قد يتأثر النشاط الاقتصادي الضعيف بشكل أكبر بحذر المستهلكين، مما من شأنه أن يساعد أيضًا في خفض التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%. ويُعدّ الدولار النيوزيلندي أضعف عملة بين عملات مجموعة العشرة اليوم.

تجاوز فائض الحساب الجاري الياباني التوقعات ليصل إلى 3.776 تريليون ين (توقعات بلومبرج: 3.55 تريليون، سابقًا: 2.684 تريليون).

في سوق العملات الأجنبية، يتعرض الدولار النيوزيلندي لضغوط بيع شديدة عقب التحركات والنهج الحذر من بنك الاحتياطي النيوزيلندي ( NZDUSD: -1% ، EURNZD: +0.65% ). ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي (+0.3% ليصل إلى 98.63)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 أغسطس. وانخفض الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني (الأضعف منذ فبراير) بنحو 0.3% مقابل الدولار. وانخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.34% ليصل إلى 1.1616.

تجاوز الذهب 4000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ (+1.3%) في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية. وامتد هذا الارتفاع إلى معادن ثمينة أخرى أيضًا: حيث ارتفعت الفضة بنحو 2.3% لتصل إلى 48.90 دولار للأونصة، بينما ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم بنحو 2.2%.

واصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما بنسبة 0.3% أخرى، بينما انخفض الغاز الطبيعي ( NATGAS ) بنحو 0.9%.