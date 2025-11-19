معاينة أرباح NVIDIA: اختبار رئيسي لسوق التكنولوجيا وطفرة الذكاء الاصطناعي

اليوم، وبعد إغلاق سوق الأسهم، ستصدر شركة إنفيديا تقريرها المالي للربع الثالث من السنة المالية 2026. وسيكون هذا الحدث من أهم الأحداث في قطاع التكنولوجيا، إذ لا تزال الشركة لاعباً رئيسياً في ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث توفر جزءاً كبيراً من قوة الحوسبة المستخدمة في مراكز البيانات العالمية. وتترقب الأسواق والمحللون حول العالم البيانات بفارغ الصبر، آملين في الحصول على إجابات لسؤال جوهري: هل لا يزال طفرة التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي مستمرة؟ ما ستكشفه إنفيديا لن يحدد فقط استمرار هيمنتها في سوق أشباه الموصلات سريع النمو، بل سيؤثر أيضاً على وتيرة ثورة الذكاء الاصطناعي بأكملها. قد تؤكد أرقام اليوم قوة أكبر اتجاه تكنولوجي في هذا العقد، أو تشير إلى أن زخمه بدأ يتغير.

توقعات الإيرادات والتوقعات المالية

من المتوقع أن تُظهر النتائج المالية إيرادات تبلغ حوالي 55.19 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية تتراوح بين 90% و94%. من المتوقع أن يبلغ ربح السهم الواحد (EPS) حوالي 1.26 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50% تقريبًا عن العام الماضي. ويظل قطاع مراكز البيانات محور أعمال الشركة، حيث يُولّد ما يقرب من 90% من الإيرادات ويدفع عجلة النمو السريع. ويبلغ هامش الربح الإجمالي المتوقع حوالي 73.7%، مع أنه قد يكون أقل قليلاً نتيجة زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والتوسع.

توقعات السوق: تحقيق ربع سنوي قياسي قريب

الإيرادات المقدرة: 55.19 مليار دولار (بإجماع بلومبرج)

مراكز البيانات: 49.31 مليار دولار

الحوسبة: 41.61 مليار دولار

الشبكات: 7.75 مليار دولار

الألعاب: 4.42 مليار دولار

التصور الاحترافي: 612.8 مليون دولار

السيارات: 621.6 مليون دولار

تصنيع المعدات الأصلية وغيرها: 162 مليون دولار

هامش الربح الإجمالي المعدل: 73.7%

المصروفات التشغيلية المعدلة: 4.22 مليار دولار

الدخل التشغيلي المعدل: 36.46 مليار دولار

الإنفاق على البحث والتطوير: 4.66 مليار دولار

ربحية السهم المعدلة: 1.26 دولار

النفقات الرأسمالية: 1.59 مليار دولار

توقعات الربع الرابع من عام 2026:

الإيرادات: 61.98 مليار دولار

هامش الربح الإجمالي المعدل: ٧٤.٦٪

المصروفات التشغيلية المعدلة: ٤.٥٩ مليار دولار أمريكي

النفقات الرأسمالية: ١.٦٦ مليار دولار أمريكي

توقعات السنة المالية ٢٠٢٦:

الإيرادات: ٢٠٧.٩٥ مليار دولار أمريكي

النفقات الرأسمالية: ٥.٩٦ مليار دولار أمريكي

قطاعات الأعمال الرئيسية

تُعد مراكز البيانات من أهم قطاعات الأعمال، حيث توفر إنفيديا معالجات ووحدات معالجة رسومية متطورة تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها. وتُعدّ بنية بلاكويل، التي قدّمها جينسن هوانغ بحماس، المحرك الرئيسي لنمو الأداء والربحية. وتؤكد العقود بمليارات الدولارات مع عملاء رئيسيين مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت تنامي استثمارات الذكاء الاصطناعي. ويظل قطاع الألعاب، على الرغم من تباطؤ نموه، مصدرًا مهمًا للإيرادات، مدفوعًا بشعبية بطاقات GeForce RTX وخدمة البث GeForce NOW.

بنية بلاكويل الجديدة

تُعدّ بنية بلاكويل أحدث جيل من وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا، والمُصنّعة باستخدام تقنية 3 نانومتر من شركة TSMC. وتوفر كثافة ترانزستور أعلى بكثير، مما يُؤدي إلى قوة حوسبة أكبر واستهلاك أقل للطاقة. كما تُمكّن من إجراء عمليات حوسبة سريعة للذكاء الاصطناعي وعمليات مراكز البيانات واسعة النطاق، وتدعم تقنيات الرسومات المتقدمة، وتتوسع بكفاءة في أنظمة وحدات معالجة الرسوميات المتعددة، مما يُمكّن إنفيديا من الحفاظ على ميزة تنافسية. سيركز السوق خلال إعلان الأرباح بشكل خاص على بيانات مبيعات هذه البنية التحتية، والتي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا على الطلب والأداء المستقبلي.

تحديات السوق

على الرغم من قوة إنفيديا وإمكاناتها، تواجه الشركة تحديات كبيرة. فقيود التصدير، وخاصةً إلى الصين، تحد من فرص التوسع في الأسواق الاستراتيجية. كما أن الاستثمار المكثف في البحث والتطوير يُثقل كاهل هوامش الربح. وقد اشتدت المنافسة من شركات مثل AMD ومنافسيها الصينيين مؤخرًا، لا سيما في قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتناميين. ويُظهر تاريخ أسهم إنفيديا أيضًا أنه حتى النتائج المالية القوية جدًا قد لا تُحقق عائدًا فوريًا من المستثمرين، مما يزيد من تقلبات أسعار الأسهم.

سيناريوهات السوق بعد الإصدار وردود فعل المستثمرين

نتائج إنفيديا الفصلية ليست مجرد أرقام، بل هي اختبار حاسم لسوق التكنولوجيا بأكمله وازدهار الذكاء الاصطناعي. ويمكن لتفسير هذه النتائج أن يُشكل مسار القطاع لأشهر، أو حتى لسنوات.

السيناريو الأول: نتائج تتجاوز التوقعات - استمرار ازدهار التكنولوجيا

إذا أعلنت إنفيديا عن نتائج فاقت توقعات المحللين، فسيكون رد فعل السوق حماسيًا. تشير الإيرادات والأرباح التي فاقت التوقعات إلى أن الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا أشباه الموصلات لا يزال قويًا ومستقرًا. وهذا من شأنه أن يؤكد أن الاستثمارات في مراكز البيانات، ونماذج اللغات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تنمو بوتيرة أسرع من المتوقع.

سيرى المستثمرون أن إنفيديا لا تحافظ على مكانتها الريادية فحسب، بل تستفيد أيضًا من ميزتها التكنولوجية (مثل بنية بلاكويل)، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة. ومن المرجح أن يعزز هذا من قيمة السهم، ويزيد رأس المال، ويدفع المزيد من الاستثمارات التكنولوجية، مما يعزز مصداقية شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ويجذب مستثمرين جددًا.

يُعزز هذا السيناريو أيضًا ثقة السوق في تقييمات التكنولوجيا، مما يُسهم في استقرار ونمو مؤشرات التكنولوجيا وسوق الأسهم عمومًا.

السيناريو الثاني: نتائج دون التوقعات - قد تنكمش فقاعة الذكاء الاصطناعي

إذا جاءت نتائج إنفيديا دون التوقعات - سواءً في الإيرادات أو الأرباح أو الهوامش - فقد يعتبرها السوق علامة تحذير. وقد تنشأ مخاوف من أن طفرة الذكاء الاصطناعي، التي غذّت أسواق التكنولوجيا وأشباه الموصلات في الأرباع الأخيرة، قد تفقد زخمها.

قد يبدأ المستثمرون الذين اعتمدوا على النمو المستمر في الطلب وقيمة الأسهم بجني الأرباح وتقليل المخاطر، مما يُسبب تصحيحًا حادًا في الأسعار. وقد يكون هذا رد الفعل واضحًا بشكل خاص نظرًا للتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا، والتي غالبًا ما تستند إلى الأرباح المستقبلية المتوقعة.

قد يُشير انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير عن التوقعات أو ارتفاع تكاليف التشغيل إلى تزايد الضغوط التنافسية وقيود السوق، مما قد يؤثر على منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا والاستثمار في الصناعة. في الحالات القصوى، قد يُثير هذا السيناريو موجة من تشاؤم المستثمرين، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات ونهج أكثر حذرًا تجاه استثمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

التواصل والمنظور طويل المدى

بغض النظر عن السيناريوهات، يُعدّ التواصل الشفاف والواضح من إدارة إنفيديا أمرًا بالغ الأهمية. فشرح التناقضات، وتحديد استراتيجيات الأرباع القادمة، وتقديم نظرة واقعية ومتفائلة في الوقت نفسه، من شأنه أن يُخفف بشكل كبير من ردود فعل السوق. حتى في حالة التصحيحات، تبقى الاتجاهات الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات على حالها، وتتمتع إنفيديا، بصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، بالقدرة على إعادة بناء الثقة ومواصلة النمو.

التقييم قبل الأرباح

تُظهر نسب السعر إلى الربحية المتوقعة لشركة إنفيديا اتجاهًا تنازليًا في الأرباع القادمة، مما يعكس تزايد توقعات السوق للنتائج المستقبلية. ويعود هذا الانخفاض إلى توقعات ديناميكية لأرباح السهم، حيث يتوقع السوق ليس فقط نموًا تاريخيًا، بل أيضًا تسارعًا أكبر في أرباح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

لا تزال شركة إنفيديا تُميز نفسها عن شركات التكنولوجيا الأخرى، إلا أن التقييمات تعتمد بشكل متزايد على توقعات ارتفاع الأرباح التشغيلية المستقبلية. ويُلاحظ اتجاه مماثل في نسب EV/EBITDA، مما يعكس توقعات المحللين بشأن الكفاءة التشغيلية والهوامش.

تُبرز العوائد التراكمية للأسهم، مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية، قوة ثقة المستثمرين والأداء الاستثنائي لشركة إنفيديا. ففي حين ارتفعت المؤشرات بنسبة 10-20% منذ بداية العام حتى تاريخه، حقق سهم إنفيديا عائدًا تجاوز 30%، على الرغم من التصحيحات الأخيرة والتقلبات العالية.

يؤكد هذا الأداء المتفوق التوقعات العالية للأرباع القادمة، حيث يُظهر اتجاه انخفاض نسبة السعر إلى الربحية ثقة المستثمرين في نمو أرباح السهم المستقبلية وتوسع مراكز البيانات. لا تُقيّم السوق الإنجازات السابقة فحسب، بل تُقيّم أيضًا التطور التكنولوجي المستمر لشركة إنفيديا وتوسع أعمالها. مع نمو الإيرادات المرتفع، والهيمنة في القطاعات الرئيسية، والتوقعات المستقبلية، من المتوقع أن يكون رد فعل السوق على التقرير الفصلي حادًا. حتى الانحرافات الطفيفة عن إجماع المحللين قد تُؤدي إلى تحركات كبيرة في أسعار الأسهم، مما يجعل إنفيديا واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا متابعةً وقيمةً.

ملخص

يُعدّ التقرير الفصلي لشركة إنفيديا أكثر من مجرد أرقام، فهو اختبار لاستدامة ثورة الذكاء الاصطناعي وهيمنة الشركة على السوق. ستؤثر ديناميكيات النتائج، والتقدم التكنولوجي لشركة بلاكويل، ووضوح التوقعات المستقبلية على اتجاه قطاع أشباه الموصلات وقطاعات التكنولوجيا الأوسع لسنوات قادمة. يجب على المستثمرين الاستعداد للتقلبات والاعتراف بدور إنفيديا الاستثنائي كقوة دافعة في التحول الرقمي العالمي.