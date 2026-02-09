حصاد الأسواق (09.02.2026)

- افتتحت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ على هدوء نسبي، مع تحركات طفيفة فقط في المؤشرات. واقتصرت التغيرات في المؤشرات الصينية على حوالي ±0.25%، بينما ارتفع مؤشر AU200.cash الأسترالي بنسبة 0.80%، ومؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.15% عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية اليابانية.
- وفي سوق الصرف الأجنبي، ساد الهدوء نسبياً خلال الجلسة، باستثناء الين الياباني الذي شهد تقلبات حادة نتيجة فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة سناء تاكايتشي.
- وتشهد المعادن النفيسة انتعاشاً طفيفاً. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.60%، ليعود إلى ما فوق 5000 دولار أمريكي للأونصة، بينما قفز سعر الفضة بنسبة 5.50% ليصل إلى 82 دولاراً أمريكياً للأونصة.
- وقد كان رد فعل الأسواق المالية اليابانية حاداً على الفوز الساحق الذي حققته رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي في الانتخابات. ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، وتعرضت السندات الحكومية لضغوط بيع، وتراجع الين بشكل ملحوظ في البداية قبل أن يستقر لاحقًا خلال الجلسة.
- حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي على 316 مقعدًا من أصل 465 في مجلس النواب، مع توقعات أولية أشارت لفترة وجيزة إلى حصوله على 328 مقعدًا، مسجلًا بذلك أكبر فوز حاسم لحزب حاكم منذ الحرب.
- رحب المستثمرون باحتمالية التوسع المالي، وتخفيف الضرائب، وزيادة الإنفاق العام، لا سيما في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
- شهدت السندات الحكومية اليابانية عمليات بيع مكثفة مع بدء المستثمرين في توقع زيادة إصدارات الديون ونمو اقتصادي اسمي أقوى. من المقرر أن يعتمد برنامج تاكايتشي على التحفيز الممول بالديون، وقد يُعيد إحياء ديناميكيات إعادة التضخم، مما سيرفع العائدات بشكل هيكلي.
- تعافى سوق العملات المشفرة من خسائر يوم الخميس، التي دفعت سعر البيتكوين إلى الانخفاض نحو مستوى 60,000 دولار أمريكي. ارتفع سعر البيتكوين حاليًا بنسبة 0.25%، ويتم تداوله عند حوالي 70,400 دولار أمريكي.
