حصاد الأسواق (09.09.2025)

على عكس الرأي السائد، صرّح ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ليست "مُقيّدة بشكل استثنائي"، مُشيرًا إلى إقبال قوي على المخاطرة. وحذّر من أن السياسة التجارية قد أبطأت الاستثمار، لكن الظروف العامة لا تزال مُواتية.