حصاد الأسواق (09.09.2025)

- شهدت جلسة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة. انخفض مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.95%، وتذبذبت المؤشرات الصينية بين -/+0.50%، بينما انخفض مؤشر AU200.cash الأسترالي بنسبة 0.50%.
- ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى قياسي عند 3,655 دولارًا للأونصة، وتجاوز سعر الفضة 41 دولارًا لأول مرة منذ عام 2011. وتراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف (USDIDX: -0.11%).
- في أستراليا، أظهر استطلاع NAB لشهر أغسطس انخفاض ثقة الأعمال إلى 4 (من 8)، بينما تحسنت الظروف إلى 7 (من 5). وارتفع معدل التوظيف إلى 6، والربحية إلى 4، وتحول سجل الطلبات إلى إيجابي لأول مرة منذ عامين.
- أكد المبعوث التجاري أكازاوا أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع اليابانية، بما فيها السيارات، ستُخفّض بحلول 16 سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة، وسيواصل أكازاوا المحادثات في واشنطن.
- رفضت سيول مطالب أمريكية مماثلة لتلك التي قُدّمت لليابان، والمتعلقة بالتزام استثماري بقيمة 350 مليار دولار. تأجّلت المفاوضات في ظل سعي الجانبين لإيجاد حلول.
- أجرت وزارة التجارة الصينية محادثات مع مسؤولين كنديين، بمن فيهم رئيس وزراء ساسكاتشوان والسكرتير البرلماني لرئيس الوزراء. ركّزت المناقشات على التعاون في مجالات التجارة والزراعة والطاقة، مما يُشير إلى انفتاح بكين على المستويين الفيدرالي والإقليمي.
- أُقيل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة، على الرغم من أن النتيجة كانت متوقعة. كان تأثير ذلك على السوق محدودًا، حيث ظلّ اليورو ثابتًا إلى حد كبير.
- تضع الأسواق في الحسبان تخفيضات حادة في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، حيث تعتمد احتمالات إجراء تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر على تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الخميس (12%).
- على عكس الرأي السائد، صرّح ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ليست "مُقيّدة بشكل استثنائي"، مُشيرًا إلى إقبال قوي على المخاطرة. وحذّر من أن السياسة التجارية قد أبطأت الاستثمار، لكن الظروف العامة لا تزال مُواتية.