حصاد الأسواق (09.12.2025)

تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية والأمريكية إلى تداولات متباينة، وهو نتيجة مباشرة لضعف المعنويات السائدة خلال الجلسة الآسيوية.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة عند 3.60% كما كان متوقعًا، وكان القرار والبيان متوازنين نسبيًا، مما دفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى الانخفاض في البداية.

اتسمت تصريحات بولوك بنبرة متشددة، مؤكدةً أن السيناريو يفترض إما توقفًا طويلًا أو زيادات، دون أي مجال للتخفيضات، ومشيرةً إلى أن اجتماع فبراير حاسمٌ فيما يتعلق ببيانات التضخم الجديدة. ويضع السوق بالفعل في الحسبان زيادتين تقريبًا لعام 2026.

ستسمح وزارة التجارة الأمريكية قريبًا بتصدير شريحة H200 من شركة إنفيديا إلى الصين، وفقًا لبوابة سيمافور، نقلًا عن شخص مطلع على الأمر (المصدر: رويترز). وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 2.5% تقريبًا أمس على خلفية هذا الخبر.

قدمت شركة باراماونت سكاي دانس عرضًا مضادًا للاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري مقابل 108.4 مليار دولار، متجاوزةً عرض نتفليكس السابق البالغ 72 مليار دولار. ارتفعت أسهم شركتي WBD وباراماونت (بنسبة 3.5% و8% على التوالي)، بينما خسرت نتفليكس حوالي 4%. وقد دفعت مخاطر مكافحة الاحتكار المرتبطة باندماج نتفليكس و WBD ، والتي سلّط عليها الرئيس الأمريكي الضوء، باراماونت إلى تقديم عرض ممول بالكامل ومبسط.

أشارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بوضوح إلى تنامي قلق السلطات إزاء ضعف الين، مؤكدةً استعدادها لاتخاذ "إجراءات مناسبة" في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر.

وبدوره، أكد كازو أويدا أن سيناريو بنك اليابان بدأ يتحقق: أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، وسوق العمل يشهد تضييقًا، وضغوط الأجور والأسعار آخذة في الارتفاع، مما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في نطاق التيسير النقدي. يعتبر السوق قرار ديسمبر أمرًا مفروغًا منه، ويتحول النقاش إلى مدى سرعة تطبيع بنك اليابان لسياساته في عام ٢٠٢٦.

في سوق العملات الأجنبية، يُحقق الدولار الأسترالي المذكور أعلاه أفضل أداء له عقب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي وتعليقات بولوك. من ناحية أخرى، يُلاحظ ضعف الين الياباني. يرتفع زوج اليورو/دولار أمريكي قليلاً هذا الصباح ويستقر عند مستوى ١.١٦٥٠.

في الوقت الحالي، نشهد ضعفًا واسع النطاق في سوق السلع، وهو استمرار لانخفاض الأمس. انخفض سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة ٠.٤٪، بينما انخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة ٠.٩٥٪. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الذهب بنسبة ٠.١٧٪، وانخفضت أسعار الفضة بنسبة ٠.٢٥٪.

يشهد سوق العملات المشفرة أيضًا ضعفًا معتدلًا. انخفض سعر البيتكوين ( BTC ) بنسبة ١.١٣٪، ويُتداول حاليًا دون مستوى ٩٠,٠٠٠ جنيه إسترليني.