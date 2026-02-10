حصاد الأسواق (10.02.2026)

- تواصل الأسهم مسارها الصعودي: واصلت المؤشرات العالمية للأسهم ارتفاعها، حيث سجل مؤشر MSCI العالمي الشامل ارتفاعًا بنحو 0.2% مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا. وقدّمت الأسواق الآسيوية دفعة أقوى، إذ ارتفعت بنحو 1.3%، مقتربةً هي الأخرى من أعلى مستوياتها على الإطلاق. استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية، بينما أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة السابقة قرب أعلى مستوياته المحلية. ورغم ارتفاع الأسهم الأمريكية، إلا أن المؤشرات لا تزال غير مطمئنة تمامًا.
- محرك النمو: عودة قطاع التكنولوجيا إلى الواجهة: ساهم انتعاش أسهم التكنولوجيا الأمريكية في تخفيف الضغوط بعد موجة المخاوف الأخيرة بشأن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي. وفي آسيا، حددت أسهم التكنولوجيا التوجه العام، مع بروز أسهم سوفت بنك، التي لها استثمارات في OpenAI وأوراكل. وتتجه شهية المخاطرة مجددًا نحو الشراء.
- التركيز على الاقتصاد الكلي الأمريكي: يترقب المتداولون بيانات أمريكية رئيسية قد تُعيد تشكيل التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. وفي تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، يصدر تقرير NFIB حول تفاؤل الشركات الصغيرة. في تمام الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش، يصدر تقرير ADP لتغيرات التوظيف. وفي الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، تتابع الأسواق مبيعات التجزئة الأمريكية إلى جانب أسعار الصادرات والواردات. كما يترقب تجار السلع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية WASDE المقرر صدوره في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت غرينتش للحصول على تقديرات محدثة للعرض والطلب في الأسواق الزراعية.
- سوق العملات: اليوان يرتفع، والدولار يستقر: ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2023 بعد تقارير تفيد بأن الصين شجعت البنوك على تقليل انكشافها على سندات الخزانة الأمريكية. ويشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) (USDIDX) تذبذبًا اليوم دون اتجاه واضح.
- المعادن: الذهب يشهد عمليات جني أرباح: بعد جلستين من المكاسب، تراجع الذهب، في جولة كلاسيكية لجني الأرباح في سوق متقلبة. ولا يزال السوق يحاول بناء قاعدة مستقرة بعد عمليات البيع الحادة السابقة. ويُلاحظ تحرك مماثل في أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
- الين الياباني: ارتفاع طفيف بعد أحداث نهاية الأسبوع السياسية: عقب فوز رئيس الوزراء تاكايتشي في الانتخابات الرئاسية، ارتفع الين بنحو 0.4%، ولا يزال يتداول قرب 155 ينًا للدولار. السؤال الأهم الآن هو ما إذا كان هذا الارتفاع سيصبح اتجاهًا مستدامًا أم مجرد ردة فعل عابرة.
- العملات الرقمية: تراجع بعد مستويات قوية: انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 70,000 دولار يوم الاثنين، ولم يتمكن حتى الآن من استعادة هذا المستوى، ما يعكس موقفًا أكثر حذرًا تجاه المخاطر بعد سلسلة من التقلبات الحادة. ويتداول الإيثيريوم قرب 2,000 دولار. بعد التراجع الأخير، استوعبت شركتا BitMine Immersion وStrategy، وهما من منصات تداول العملات الرقمية، كميات إضافية من المعروض، حيث اشترتا ما قيمته 80 مليون دولار تقريبًا من الإيثيريوم والبيتكوين على التوالي.
