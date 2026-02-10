حصاد الأسواق (10.02.2026)

تواصل الأسهم مسارها الصعودي: واصلت المؤشرات العالمية للأسهم ارتفاعها، حيث سجل مؤشر

العالمي الشامل ارتفاعًا بنحو 0.2% مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا. وقدّمت الأسواق الآسيوية دفعة أقوى، إذ ارتفعت بنحو 1.3%، مقتربةً هي الأخرى من أعلى مستوياتها على الإطلاق. استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية، بينما أنهى مؤشر

الجلسة السابقة قرب أعلى مستوياته المحلية. ورغم ارتفاع الأسهم الأمريكية، إلا أن المؤشرات لا تزال غير مطمئنة تمامًا.