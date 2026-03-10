حصاد الأسواق (10.03.2026)

المؤشرات: ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بنحو 0.2% عقب تصريحات دونالد ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب في إيران؛ بينما لا تزال العقود الأوروبية تحت ضغط (مؤشر EU50: -0.4% ).

الحرب الإيرانية: وفقًا لدونالد ترامب، يمكن إنهاء الحرب في إيران قريبًا، وقد تجاوز التقدم الأمريكي بالفعل الخطة الموضوعة للعملية والتي كانت مدتها 4-5 أسابيع. كما هدد الرئيس الأمريكي إيران بأنه في حال قيامها بإغلاق مضيق هرمز أمام تدفق النفط، ستزيد الولايات المتحدة من حدة الهجوم بهدف تدمير البلاد بالكامل.

الجلسة الآسيوية: سيطرت المكاسب على منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تصريحات دونالد ترامب التي تشير إلى قرب انتهاء الحرب في إيران. كما دعمت البيانات التصديرية الممتازة من الصين هذا التوجه. وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة تصل إلى 5.5%، مما استدعى تعليق التداول مؤقتًا. ارتفع مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 1.5% تقريبًا، بينما صعد مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.9%.

النمو في اليابان: تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع الأخير من عام 2025 من 0.1% إلى 1.3% على أساس سنوي، متجاوزًا جميع التوقعات بفضل الإنفاق الاستثماري للشركات (+1.3% على أساس ربع سنوي مقابل توقعات 0.2% على أساس ربع سنوي) والطلب المحلي. ولأول مرة منذ 13 شهرًا، سُجل ارتفاع في الأجور الحقيقية (+1.4%)، مما حسّن القدرة الشرائية للأسر. ويواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني انخفاضه بنسبة 0.15%، حيث تُعزز هذه البيانات التوقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان.

التجارة الدولية للصين: بلغ الفائض التجاري للصين للفترة من يناير إلى فبراير 2026 مستوى قياسيًا قدره 213.62 مليار دولار أمريكي (التوقعات: 177.4 مليار دولار أمريكي). ارتفعت الصادرات بنسبة 21.8% على أساس سنوي، متجاوزةً التوقعات بشكل ملحوظ، على الرغم من انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 16.9%. وقد كان النمو مدفوعًا بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي (+19.9%) ورابطة دول جنوب شرق آسيا (+20.3%). في الوقت نفسه، انتعش التضخم إلى 1.3%. وتشير البيانات القوية إلى أن بكين قد تمتنع عن تقديم حوافز اقتصادية إضافية على المدى القريب.

السياسة النقدية في أستراليا: أعلن أندرو هاوزر من بنك الاحتياطي الأسترالي عن "نقاش حاد" حول السياسة النقدية في الاجتماع القادم للبنك المركزي، مؤكدًا على اختلاف الآراء داخل البنك وعلى المخاطر العالية وغير المؤكدة لحدوث صدمة في أسعار الطاقة نتيجة للحرب في إيران. وبالتزامن مع تصريحات هاوزر، تحسنت أيضًا بيانات ثقة المستهلك.

سوق الصرف الأجنبي: بعد تصحيح الأمس ومحاولة انتعاش في بداية الجلسة الآسيوية، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) دون تغيير في ظل عدم وضوح الإطار الزمني للحرب في إيران، متماسكًا بعد مكاسب حققها مؤخرًا. يشير ارتفاع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (+0.34%) إلى تحسن في شهية المخاطرة، وإن كان هذا الارتفاع ناتجًا جزئيًا عن استمرار النظرة المتشددة لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. ويتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي دون تغيير عند 1.163.

السلع: يشهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 4% و1.65% على التوالي بعد التقلبات القياسية التي شهدها أمس، وتحركه نحو 120 دولارًا للبرميل (سعر برنت الحالي: 93.60 دولارًا). وخلال فترة توقف ارتفاع الدولار، تشهد المعادن النفيسة ارتفاعًا أيضًا؛ إذ يرتفع الذهب بنسبة 0.45% إلى 5176 دولارًا للأونصة، وتنمو الفضة بنسبة 1.7% إلى 89.22 دولارًا للأونصة.