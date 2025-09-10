حصاد الأسواق (10.09.2025)

- بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية اليوم بمكاسب حذرة (مؤشرا US100 وUS500: +0.1%؛ واستقر مؤشرا EU50 وUS30).
- واصلت شركة Apple (AAPL.US) انخفاضها أمس في تداولات ما بعد الإغلاق (-0.1%) عقب إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17. وبينما يُتوقع أن يدعم أحدث سعر هوامش الربح (على سبيل المثال، سعر هاتف iPhone 17 Pro Max الفاخر 1,999 دولارًا أمريكيًا)، لا يزال المستثمرون حذرين في ظل المنافسة من الشركات المصنعة الأخرى وتأخر Apple بشكل عام في تطبيق الذكاء الاصطناعي.
- يضغط دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند لاستيرادهما النفط الروسي، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز وشبكة CNBC. كما أعلن الرئيس الأمريكي استعداده لمحاكاة أي إجراءات يفرضها الاتحاد الأوروبي. وتشعر إدارة ترامب باستياء متزايد من عدم إحراز تقدم في حرب أوكرانيا وتعميق العلاقات بين موسكو وبكين ونيودلهي.
- قضت محكمة اتحادية تنظر في قضية ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ضد ترامب، بإمكانية بقائها في منصبها والقيام بمهامها في الاحتياطي الفيدرالي خلال المحاكمة. ويُنتقد هذا الحكم التمهيدي جهود الإدارة الأمريكية لممارسة نفوذ أكبر على تشكيل الاحتياطي الفيدرالي وأنشطته.
- شهدت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا عامًا، مما عزز تفاؤل وول ستريت أمس. وشهدت بورصات شنغهاي وهونغ كونغ (S20cash، CNH.cash، HK.cash: ارتفاعًا بنسبة 1.1% تقريبًا). كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكي 225 الياباني (JP225: ارتفاعًا بنسبة 0.45%)، بالإضافة إلى مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي (AU200.cash: ارتفاعًا بنسبة 0.35%). وسجل مؤشر تايكس التايواني مستوى قياسيًا مرتفعًا (ارتفاعًا بنسبة 1.4%)، بينما تجاهل مؤشر نيفتي 50 الهندي المخاوف الجيوسياسية (ارتفاعًا بنسبة 0.6%).
- انخفضت أسعار المستهلك في الصين بأكثر من المتوقع في أغسطس (-0.4% على أساس سنوي مقابل -0.2% متوقعة، و0% سابقًا)، مما يشير إلى تزايد الضغوط الانكماشية. ارتفع التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.9%. يعكس هذا الرقم الضعيف تأثيرات الفترة الأساسية، وانخفاضًا حادًا في أسعار الغذاء (-4.3%)، وضعف طلب المستهلكين الذي أثر على السلع المعمرة (-3.7%). استقر تضخم مؤشر أسعار المنتجين بشكل طفيف (من -3.6% إلى -2.9%).
- ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 1.25 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (المتوقع: -1 مليون برميل، السابق: +0.66 مليون برميل). سجلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي (النفط: +0.8%)، بينما يبدو أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) تشهد استقرارًا (-0.3%).
- صحح الدولار الأمريكي مكاسبه التي حققها أمس بشكل طفيف مقابل معظم العملات (USDIDX: -0.05%). الأقوى هي عملات أستراليا ونيوزيلندا (AUDUSD، NZDUSD: +0.4%) والكرونة النرويجية المرتبطة بالنفط (USDNOK: -0.1%). استقر زوج اليورو/دولار أمريكي (EUR/USD) عند 1.171.
- ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.4% بعد تراجعه أمس من أعلى مستوى له على الإطلاق إلى 3,642 دولارًا للأونصة؛ كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة (+0.5% إلى 41.07 دولارًا للأونصة).