حصاد الأسواق (10.09.2025)

شهدت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا عامًا، مما عزز تفاؤل وول ستريت أمس. وشهدت بورصات شنغهاي وهونغ كونغ ( S20cash ، CNH.cash ، HK.cash : ارتفاعًا بنسبة 1.1% تقريبًا). كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكي 225 الياباني ( JP225 : ارتفاعًا بنسبة 0.45%)، بالإضافة إلى مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي ( AU200.cash : ارتفاعًا بنسبة 0.35%). وسجل مؤشر تايكس التايواني مستوى قياسيًا مرتفعًا (ارتفاعًا بنسبة 1.4%)، بينما تجاهل مؤشر نيفتي 50 الهندي المخاوف الجيوسياسية (ارتفاعًا بنسبة 0.6%).