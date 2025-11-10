حصاد الأسواق (10.11.2025)

بعد بداية ضعيفة لجلسة يوم الجمعة، شهدت انخفاضات ملحوظة في قطاع التكنولوجيا، وانخفض مؤشر ناسداك لفترة وجيزة بنحو 2%، تمكنت أسواق الأسهم الأمريكية من التعافي. في النهاية، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع طفيف، بينما استعاد مؤشر ناسداك 100 خسائره السابقة بشكل شبه كامل.

بدأت أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع بتفاؤل واضح، مدفوعة بتوقعات بقرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية. أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي أول مشروع قانون ضروري لإعادة فتح الإدارة بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40، وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود ما يكفي من الأصوات لكسر الجمود.

عززت الآمال في التوصل إلى تسوية في واشنطن ثقة المستثمرين العالميين، وأضعفت الدولار، ودعمت العملات الآسيوية. سجلت مؤشرات الأسهم الإقليمية مكاسب قوية: ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.15%، ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.51%، ومؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.66%، بينما ظل مؤشر شنغهاي المركب مستقرًا.

واصل الذهب اتجاهه الصعودي، متجاوزًا مستوى 4,050 دولارًا للأونصة.

في أسواق الفوركس، استفادت عملات مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي من التفاؤل بشأن تحسن العلاقات الصينية الأمريكية، بينما تداول اليورو والفرنك السويسري في نطاقات ضيقة، مما يعكس استقرارًا في المعنويات. تراجع الين الياباني، مع ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نحو 154.00 استجابةً لإعلان رئيس الوزراء تاكايتشي عن سياسة مالية أكثر توسعًا في اليابان.

يقترب بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة، مما يشير إلى تزايد الثقة في نمو الأجور. في أستراليا، أشار نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، إلى ضرورة الحفاظ على سياسة تقييدية لكبح التضخم، مع أن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل لا تزال ممكنة.

حدد البنك المركزي الصيني ( PBOC ) السعر المرجعي للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 7.0856، وهو أقل من التوقعات البالغة 7.1175، مما عزز قيمة اليوان.

أظهرت بيانات أكتوبر 2025 الصادرة من الصين ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 0%، بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة -2.2%، مما يشير إلى تراجع طفيف في الضغوط الانكماشية.

أعلنت بكين عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف التوترات التجارية، شملت تعليق رسوم الموانئ الخاصة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة لمدة عام، ورفع حظر التصدير مؤقتًا على المعادن الأساسية، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم.

ارتفع سعر الذهب في الصين مع زيادة احتياطيات صناديق الاستثمار المتداولة والبنك المركزي، على الرغم من ضعف الطلب. رافقت مكاسب سوق الأسهم ارتفاع قيمة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، والتي تحسنت بعد فترة من التقلبات، مما يعكس تنامي آمال المستثمرين في استقرار الوضع السياسي والاقتصادي الأمريكي.