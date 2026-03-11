حصاد الأسواق (11.03.2026)

أعلن الجيش الأمريكي تدمير 16 سفينة إيرانية مُخصصة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز، وذلك لمنع تعطيل الملاحة. وحذّر الرئيس ترامب إيران من محاولة زرع الألغام في هذا المضيق.

لا يزال سوق النفط شديد التأثر بالتطورات المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط. وتدرس وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية إطلاق منسقة لاحتياطيات النفط الاستراتيجية في التاريخ، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الإطلاق 182 مليون برميل، وهو نفس حجم الإطلاق خلال الأزمة الروسية الأوكرانية عام 2022.

كما أبلغت سفينة حاويات أخرى عن أضرار ناجمة عن هجوم صاروخي قرب الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من مضيق هرمز. ويُسلط هذا الحادث الضوء على التهديد المتزايد لخطوط التجارة.

ورغم التوترات الجيوسياسية، ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية. فقد ارتفع مؤشر نيكاي الياباني ( JP225 ) بأكثر من 2%، متجاوزًا مستوى 55 ألف نقطة، بينما ارتفع قطاع تكنولوجيا الطاقة الجديدة في الصين بأكثر من 3%. كما ارتفع مؤشر CH50cash الصيني بنسبة 1.30%.

أدت تصريحات نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، المتشددة، إلى زيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية. وتتوقع عدة بنوك كبرى الآن رفع أسعار الفائدة في شهري مارس ومايو. ويعود هذا التحول في التوقعات إلى المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم مجدداً.

وتدعم هذه التصريحات المتشددة الدولار الأسترالي، الذي يُعدّ من أقوى العملات في سوق الصرف الأجنبي اليوم.

يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.80% ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف عام 2022. ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة وتحسن آفاق الاقتصاد الكلي.

ويتوقع الاقتصاديون عموماً أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم. وفي الوقت نفسه، تشير معظم التوقعات إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى 1% بحلول منتصف عام 2026. ويتوقع السوق حالياً أولى الزيادات المحتملة في أبريل أو يونيو.

وفي وقت لاحق اليوم، سيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الشهري لشهر فبراير. وتتوقع غولدمان ساكس ارتفاعاً بنسبة 0.17% على أساس شهري في المؤشر الأساسي، وهو أقل من إجماع السوق. يتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي حوالي 2.42%. وقد يُسهم انخفاض أسعار السيارات المستعملة وتباطؤ نمو تكاليف السكن في الحد من الضغوط التضخمية.

لن يظهر تأثير ارتفاع أسعار النفط في تقرير فبراير.