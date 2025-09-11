حصاد الأسواق (11.09.2025)

أداء الأسواق الآسيوية جيد في معظمها. ارتفع مؤشر CHN.cash بنسبة 0.75%، بينما ارتفع مؤشر CH50cash بنسبة 2.0%. وارتفع عقد JP225 بنسبة 0.36%. مع ذلك، لوحظت انخفاضات طفيفة في أستراليا وسنغافورة.

أغلق مؤشر US500 أمس عند أعلى مستوى له على الإطلاق، على الرغم من أن المكاسب الأولية كانت محدودة للغاية. وتستمر الارتفاعات اليوم عند حوالي 0.05%. وارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.13%، بعد أن أغلق العقد في النهاية على انخفاض أمس.

ومن الجدير بالذكر أن أسهم أوراكل شهدت ارتفاعًا مذهلاً، قارب 36%، عقب إعلان أرباحها.

ويشير دويتشه بنك إلى أن مؤشر S&P 500 قد يغلق العام عند 7000 نقطة، مشيرًا إلى تسارع نمو أرباح الشركات الأمريكية. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 10% في الربع الثاني، مقارنة بزيادة بلغت 8.7% في الربع الأول.

سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية مكاسب طفيفة قبيل افتتاح الجلسة. وارتفع كلٌّ من مؤشر DE40 ومؤشر EU50 بنسبة 0.05%.

بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المنتجين في اليابان 2.7% على أساس سنوي، متوافقًا مع التوقعات، ولكنه يمثل زيادة عن مستواه السابق البالغ 2.6%. وعلى أساس شهري، انخفض بنسبة 0.2%، متجاوزًا الانخفاض المتوقع بنسبة 0.1%.

يشير استطلاع رأي حول اجتماع بنك اليابان القادم إلى أنه من المتوقع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

من المتوقع أن تبلغ زيادة الأجور المتفاوض عليها في اليابان العام المقبل 4.8%، مقارنة بارتفاعها هذا العام بنسبة 5.25%.

صرح هاوكسبي من بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن التوقعات المركزية لسعر الفائدة في نيوزيلندا هي 2.5% بنهاية العام. وستعتمد وتيرة التخفيضات على الظروف الاقتصادية، علمًا بأن سعر الفائدة الحالي هو 3.0%.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة اليوم. مع ذلك، فإن أي إشارة إلى حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية قد تزيد من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

يشير سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبعها تخفيض أو تخفيضان آخران هذا العام.

اليوم، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، ستكون بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عاملاً رئيسياً في تحديد الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية. هناك تكهنات بأن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس هو الأرجح إذا لم يرتفع التضخم كما هو متوقع إلى 2.9% على أساس سنوي، خاصة بعد خيبة الأمل الأخيرة في أرقام مؤشر أسعار المنتجين.

يستقر زوج اليورو/دولار أمريكي عند مستوى أقل بقليل من مستوى 1.1700، بعد أن أغلق جلسة الأمس على انخفاض.

يُقلص خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه الحادة التي حققها أمس، والتي نتجت عن هجوم إسرائيل على قادة حماس في قطر والتكهنات بأن ترامب قد يفرض عقوبات أشد على روسيا. وقد انخفض خام غرب تكساس الوسيط الآن إلى ما دون 63.50 دولارًا للبرميل.

يشهد الذهب اليوم خسائر طفيفة، مخترقًا مستوى 3630. وكان أمس قد سجل أعلى سعر إغلاق على الإطلاق، على الرغم من تسجيل أعلى سعر يومي له يوم الثلاثاء.