شركة TSMC تعلن عن أدنى نمو في الإيرادات منذ أكثر من عام 📊

من المرجح أن قوة العملة المحلية أثرت على الأرقام المبلغ عنها بالدولار التايواني، على الرغم من أن المبيعات بالدولار الأمريكي ارتفعت بنسبة 22.6٪ إلى 12 مليار دولار، بزيادة عن 9.8 مليار دولار في العام السابق. لا تشير النتيجة إلى ضعف الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي؛ بل إن البيانات كانت مشوهة بسبب الطلبات السابقة وضعف الدولار. تم تداول أسهم

بشكل مستقر في الغالب في الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما حافظ اللاعبون في الصناعة على توقعات إيجابية للنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.