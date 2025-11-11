شركة TSMC تعلن عن أدنى نمو في الإيرادات منذ أكثر من عام 📊

أعلنت شركة TSMC (شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، TSM.US) - المنتج الرئيسي لرقائق الذكاء الاصطناعي وأكبر شريك تصنيع لشركة Nvidia - عن أبطأ نمو شهري في الإيرادات منذ أكثر من عام. ارتفعت مبيعات أكتوبر بنسبة 16.9٪ على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات المحللين.
- من المرجح أن قوة العملة المحلية أثرت على الأرقام المبلغ عنها بالدولار التايواني، على الرغم من أن المبيعات بالدولار الأمريكي ارتفعت بنسبة 22.6٪ إلى 12 مليار دولار، بزيادة عن 9.8 مليار دولار في العام السابق. لا تشير النتيجة إلى ضعف الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي؛ بل إن البيانات كانت مشوهة بسبب الطلبات السابقة وضعف الدولار. تم تداول أسهم TSMC بشكل مستقر في الغالب في الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما حافظ اللاعبون في الصناعة على توقعات إيجابية للنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
- لا تزال TSMC تواجه طلبًا قياسيًا مرتفعًا على أحدث رقائق N3، حيث تتنافس شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة Nvidia وApple وAmazon وMeta وMicrosoft على الطاقة الإنتاجية المحدودة. وفقًا لتقرير حديث صادر عن جي بي مورغان، طلبت إنفيديا زيادة الإنتاج إلى 160 ألف رقاقة شهريًا، لكن من غير المرجح أن تتجاوز TSMC هذا الرقم الذي يتراوح بين 140 ألفًا و145 ألف رقاقة بحلول نهاية عام 2026.
- هذا يعني أن نقص الرقائق قد يستمر لعامين آخرين على الأقل. وقد دفع الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي مصانع TSMC إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مما عزز هوامش ربحها الإجمالية، والتي تشير تقديرات السوق إلى أنها قد تصل إلى 60%-65% في النصف الأول من عام 2026.
حجز أكبر عملاء شركة TSMC مساحات إنتاجية مسبقًا، مما يعني أن الشركات الصغيرة - مثل شركات تعدين العملات المشفرة - قد تواجه صعوبة في الحصول على الرقائق. وبدلًا من بناء مصنع جديد لـ N3، تعمل TSMC على تحديث منشآتها الحالية:
- سيزيد مصنع Fab 18 في تاينان إنتاجه بمقدار 25,000 رقاقة شهريًا،
- يجري تجهيز مصنعي Fab 20 (هسينشو) وFab 22 (كاوهسيونغ) لتقنيات N2 وA16.وتخطط الشركة أيضًا لاستخدام خطوط إنتاج N6 وN7 القديمة، مما قد يضيف ما بين 5,000 و10,000 رقاقة شهريًا بحلول أواخر عام 2026.في الولايات المتحدة، سيدخل مصنع Fab 21 في أريزونا مرحلته الثانية في منتصف عام 2026، ولكن من المتوقع أن يصل الإنتاج الكامل (10,000 رقاقة شهريًا) إلى ذروته في عام 2027 - وهو وقت متأخر جدًا لمعالجة نقص الإمدادات الحالي.
وفقًا لمصادر السوق، يدفع بعض العملاء ما يصل إلى ضعف السعر القياسي (ما يُسمى بعلاوات التشغيل السريع) لضمان أولوية الوصول. يعمل حاليًا ما يقرب من 10% من إجمالي الإنتاج بموجب هذا النظام، مما يعزز أرباح شركة TSMC. ويقدر المحللون أن زيادات الأسعار المخطط لها بنسبة 6-10% في عام 2026 ستسمح للشركة بالحفاظ على هوامش ربح إجمالية أعلى من 60%، مع احتمال تجاوز النتائج لتوقعات السوق. تُعلن الشركة عن إيراداتها شهريًا.
أسهم شركة TSMC (الفترة الزمنية اليومية الأولى)
انخفض السهم مؤخرًا إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، لكنه تعافى سريعًا. بالنسبة للمتفائلين، فإن استعادة مستوى 300 دولار للسهم من شأنها أن تُعزز موقفهم نحو مستويات قياسية. على الرغم من أن إيرادات شهر أكتوبر جاءت أقل بقليل من اتجاه النمو الأخير، إلا أن هذا يُعزى على الأرجح إلى عوامل موسمية وأخرى غير متكررة، وليس إلى ضعف تشغيلي. تعمل مصانع الشركة بكامل طاقتها، ولا تزال أشباه الموصلات عالية الهامش تُشكل حصة متزايدة من إجمالي المبيعات.
