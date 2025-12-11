حصاد الأسواق (11.12.2025)

يشهد الدولار الأمريكي انتعاشاً ملحوظاً، ويُعدّ من أقوى عملات مجموعة العشر في النصف الأول من اليوم، حيث ارتفع مؤشر

بنسبة 0.14%. كما يشهد الفرنك السويسري ارتفاعاً قوياً. في المقابل، يتراجع الدولار الأسترالي بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.6% بعد صدور تقرير سوق العمل.