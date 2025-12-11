حصاد الأسواق (11.12.2025)

- تشهد أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عمليات بيع مكثفة، حيث أدت الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركة أوراكل (-11%) إلى تراجع قطاع التكنولوجيا، وأعادت إحياء المخاوف بشأن ربحية استثمارات رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي.
- كما انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل حاد، حيث تراجع مؤشر US100 بنسبة 1.25%، ومؤشر US500 بنسبة 0.90%، ومؤشر US2000 بنسبة 0.85%.
- يشهد الدولار الأمريكي انتعاشاً ملحوظاً، ويُعدّ من أقوى عملات مجموعة العشر في النصف الأول من اليوم، حيث ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.14%. كما يشهد الفرنك السويسري ارتفاعاً قوياً. في المقابل، يتراجع الدولار الأسترالي بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.6% بعد صدور تقرير سوق العمل.
- انخفضت فرص العمل في أستراليا بشكل غير متوقع بمقدار 21,300 وظيفة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى فقدان 56,500 وظيفة بدوام كامل، بينما استقر معدل البطالة عند 4.3% نتيجة لانخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل.
- انخفض سهم شركة أوراكل بأكثر من 11% بعد أرباح أقل من المتوقع ومخاوف بشأن التزامات الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي المقدرة بـ 300 مليار دولار أمريكي. ورغم الارتفاع الحاد في ربحية السهم (2.26 دولار أمريكي مقابل 1.64 دولار أمريكي) - والذي تضخم بفعل مكسب استثنائي قدره 2.7 مليار دولار أمريكي - ركز المستثمرون على تراجع إيرادات التراخيص (-21%) وتزايد المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
- وافقت المكسيك على فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات من الصين والهند وكوريا وتايلاند وإندونيسيا، تشمل السيارات (50%) والمنسوجات/الملابس (35%) والصلب/الألومنيوم (35%) والإلكترونيات (5-35%). يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تتماشى مع استراتيجية التجارة السياسية الأمريكية وتعميق تكامل سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية على حساب الصين.
- ارتفع مؤشر ثقة كبار المصنّعين في اليابان من 3.8 إلى 4.7، مدعومًا بقوة الصادرات وتحسن الربحية بفضل انخفاض قيمة الين. هذا هو أقوى مستوى منذ أواخر عام 2024، مما يعوض جزئيًا ضعف استهلاك الأسر.
- خفض البنك المركزي في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0%. وقد حذت هونغ كونغ حذو الاحتياطي الفيدرالي في هذا القرار، مما أدى إلى انخفاض تكاليف التمويل إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022.
- يتوقع بنك RBC أن تدعم مشتريات البنوك المركزية، والطلب الجيوسياسي، وتدفقات المستثمرين الهيكلية، استمرار سوق الذهب الصاعدة لعدة سنوات، على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار عام 2025. وتفترض التوقعات أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4600 دولار أمريكي عام 2026 و5100 دولار أمريكي عام 2027.
- أكد ماسك التقارير التي تفيد بأن شركة سبيس إكس قد تطرح أسهمها للاكتتاب العام في يونيو/يوليو 2026 بقيمة سوقية تتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار أمريكي، أو حتى أعلى مع توسع مشروع ستارلينك. وتتوقع شركة آرك إنفست أن تصل القيمة السوقية إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. كما يدرس ماسك آليات تسمح لمساهمي تسلا بالمشاركة في أسهم سبيس إكس.
عاجل: الناتج المحلي الإجمالي البريطاني وقطاع التصنيع أقل من المتوقع 📉 مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي يتماشى مع التوقعات
حصاد الأسواق (12.12.2025)
عاجل: مبيعات الجملة الأمريكية أقل من المتوقع
تركيا تقرر خفض سعر إعادة الشراء الأسبوعي إلى 38%