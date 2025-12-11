الجدول الزمني الاقتصادي: الميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة 🔎

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية اليوم خفيفًا نسبيًا، مما يتيح للمستثمرين فرصة للتهدئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس وتقرير أرباح شركة أوراكل الذي صدر بعد إغلاق جلسة التداول. وتشمل أهم البيانات الاقتصادية لهذا اليوم تقرير الميزان التجاري الأمريكي المؤجل لشهر سبتمبر وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

بالإضافة إلى ذلك، سنشهد أيضًا قرارات أسعار الفائدة من سويسرا وتركيا.

جدول البيانات التفصيلي لليوم:

8:30 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، سويسرا - قرار البنك الوطني السويسري بشأن سعر الفائدة (الربع الرابع) لشهر ديسمبر:

التوقعات: 0.00%؛ القيمة السابقة: 0.00%؛

9:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، سويسرا - المؤتمر الصحفي للبنك الوطني السويسري

9:50 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، المملكة المتحدة - كلمة محافظ بنك إنجلترا، بيلي

1:30 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف:

طلبات إعانة البطالة الأولية: التوقعات: 220 ألفًا؛ القيمة السابقة: 191 ألفًا؛ متوسط ​​طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع: 214.75 ألفًا سابقًا؛

طلبات إعانة البطالة المستمرة: 1.95 مليون متوقع؛ 1.939 مليون سابقًا؛

1:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، كندا - بيانات الميزان التجاري لشهر سبتمبر:

الميزان التجاري: 4.4 مليار متوقع -؛ 6.32 مليار سابقًا؛

الواردات: 66.91 مليار سابقًا؛

الصادرات: 60.58 مليار سابقًا؛

1:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الولايات المتحدة - بيانات الميزان التجاري لشهر سبتمبر: