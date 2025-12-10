مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 🔎

بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، المؤتمر الصحفي بعد قرار المجلس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 3.75%. إليكم أبرز ما جاء في كلمته:

باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تشير البيانات المتاحة إلى أن التوقعات الاقتصادية العامة لم تتغير بشكل كبير.

لم يطرأ تغيير يُذكر على توقعات التوظيف والتضخم منذ الاجتماع الأخير.

يبدو أن سوق العمل يشهد تباطؤًا تدريجيًا.

يهدف شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى دعم التحكم الفعال في أسعار الفائدة.

الإنفاق الاستهلاكي قوي، والاستثمار الثابت للشركات في ازدياد.

لا يزال قطاع الإسكان ضعيفًا.

تشير البيانات إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة.

من المتوقع أن تُعوّض آثار الإغلاق الأخير بنمو أقوى في الربع القادم مع إعادة فتح الأنشطة.

تشير الأدلة المتاحة إلى أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة.

انخفض الطلب على العمالة بشكل واضح.

أظهر تقرير سوق العمل لشهر سبتمبر ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة وتباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف.

يشهد سوق العمل تدهورًا.

لا يزال التضخم مرتفعًا نسبيًا.

لم ترد سوى بيانات تضخمية قليلة جديدة منذ الاجتماع السابق.

ترتفع قراءات التضخم مع ازدياد تضخم أسعار السلع.

يستمر انخفاض التضخم في قطاع الخدمات.

تظل معظم توقعات التضخم على المدى الطويل متوافقة مع الهدف المحدد بنسبة 2%.

تميل مخاطر التضخم نحو الارتفاع.

لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية.

سوق العمل أقل ديناميكية وأكثر مرونة.

ظلّت الإنتاجية أعلى هيكليًا لعدة سنوات.

وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الإنتاجية.

ومن شأن استمرار التطبيع خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة أن يُسهم في استقرار سوق العمل، والحدّ من ضغوط التضخم.

ومع ازدياد مخاطر تراجع فرص العمل، تغيّر ميزان المخاطر في الأشهر الأخيرة.

ويتفق الجميع على تراجع سوق العمل، وظهور المزيد من المخاطر.

ويتفق جميع الحاضرين على أن التضخم مرتفع للغاية. ويبدو أن هدفينا متعارضان بعض الشيء.

المصدر: xStation5

قرر الاحتياطي الفيدرالي تعديل سياسته لإدارة الاحتياطيات لتخفيف الضغط على أسواق المال. قد تتزايد عمليات الشراء الفنية خلال الأشهر القادمة ثم تتراجع. أكد باول على دور عمليات إعادة الشراء (عمليات إعادة الشراء الدائمة) كأداة حاسمة لضمان بقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن النطاق المستهدف. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى لحجم هذه العمليات.

جلسة أسئلة وأجوبة

يتمتع الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بوضع جيد لاتخاذ خطوات مستقبلية.

سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتحليل البيانات الواردة واتخاذ القرارات بناءً عليها.

بحلول يناير، سيتمكن الاحتياطي الفيدرالي من الوصول إلى كمية كبيرة من البيانات، مما يسمح له باتخاذ قرار مدروس.

من الواضح أن سوق العمل قد شهد ضعفًا. هناك بعض المخاطر الإضافية، لكن الوضع ليس سيئًا.

لن يتضح تأثير خفض أسعار الفائدة إلا لاحقًا.

يجب توخي الحذر الشديد عند تفسير بيانات التوظيف المستقاة من استطلاعات الأسر.

لا يوجد أي نقاش حول أن الخطوة التالية يجب أن تكون رفع سعر الفائدة. يرى البعض أنه لا ينبغي خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك، بينما يرى آخرون أن خفضًا واحدًا أو أكثر ضروري.

على الرغم من أن باول أشار إلى التريث في أكتوبر، إلا أن سوق العمل شهد تباطؤًا ملحوظًا منذ ذلك الحين، مما سمح باتخاذ القرار الحالي.

يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن نمو التوظيف مبالغ فيه بمقدار 60 ألف وظيفة، وبمتوسط ​​زيادة قدره 40 ألف وظيفة، فهذا يعني أن الاقتصاد يخسر فعليًا حوالي 20 ألف وظيفة شهريًا في المتوسط.

ارتفع مؤشر US100 بعد تصريحات تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة ليس مطروحًا في هذه المرحلة، وأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستتركز على الأرجح على تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها. ويتداول مؤشر US100 عند أعلى مستوياته اليومية، معوضًا خسائر ملحوظة سابقة.